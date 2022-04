Questi sono i segni meno emotivi dell’oroscopo: non provate a intenerirli

Fai parte della classifica dei segni zodiacali meno emotivi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito: ecco chi c’è tra i primi cinque!

Le emozioni ti lasciano completamente indifferente?

Quando vedi gli altri piangere o disperarsi tu hai solo una domanda in mente: “Perché?”.

Oggi abbiamo deciso di metterti in contatto con altre persone che la pensano come te… ovviamente se ti interessa!

Nella classifica di oggi dei segni zodiacali, infatti, ci occuperemo di scovare tutti quelli che non hanno proprio nessuna voglia di connettersi con gli altri: chissà che non si creino delle nuove amicizie!

I segni zodiacali meno emotivi di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Ok, magari non sei tu ad essere uno dei segni zodiacali meno emotivi di tutto quanto l’oroscopo, te lo concediamo.

Certo, se il tuo segno si trova tra i primi cinque della classifica di oggi, però, non avrai proprio scuse!

Ci sono persone che proprio non si rendono conto di non avere sentimenti. Si comportano come esseri umani del tutto normale e poi, nel momento in cui bisogna mostrare qualche tipo di emozione… beh, sembrano dei personaggi dei videogiochi.

Oggi abbiamo deciso, quindi, di scoprire insieme quali sono i segni zodiacali meno emotivi de mondo.

Non c’è niente di peggio che chiedere a qualcuno di parlarti dei suoi sentimenti e scoprire che… non ha la più pallida idea di che cosa tu stia parlando!

Allora, ti abbiamo convinto a sbirciare la classifica di oggi? Speriamo non ci sia il tuo partner qui!

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone famose per passare da un estremo all’altro senza troppi problemi.

Nel caso della classifica dei segni zodiacali meno emotivi di tutto l’oroscopo, quindi, capiterete bene che un posto i Gemelli lo meritano!

Un giorno possono essere estremamente passionali e quello dopo essere, invece, del tutto apatici e privi di emozioni.

Voi ci capite qualcosa? Noi no: e neanche i Gemelli ci capiscono più di tanto, ve lo assicuriamo!

Leone: quarto posto

Mettiamo i Leone nella classifica di oggi per un motivo e per un motivo soltanto. Cari Leone, vi sforzate così tanto di non avere sentimenti… che finite per non averli per davvero!

I Leone credono che sia da “deboli” fare mostra delle proprie emozioni.

Piangere di fronte a qualcuno oppure far vedere di essere rimasti male per qualcosa o, non scherziamo, dire a qualcuno che occupa un posto speciale nel proprio cuore?

I Leone fanno di tutto per evitare situazioni del genere, pur provando tantissimi sentimenti nel loro cuore. Negli anni, a forza di fingere, creano intorno a sé un muro di cemento armato che quasi nessuno riesce a buttare giù!

Capricorno: terzo posto

Cari Capricorno, noi lo sappiamo che voi cascherete dalle nuvole o dal pero (da qualche parte, comunque, cascherete sicuro). Cosa? Siete nella classifica dei segni zodiacali meno emotivi di tutto l’oroscopo? Ma di che parlano quelli di CheDonna.it?

Parliamo di voi cari Capricorno e se non ci credete chiedetelo a tutti quelli che vi circondano! Stare con voi o anche solo nelle vostre vicinanze è spesso uno stillicidio di emozioni. I Capricorno sono persone che non solo non mostrano mai i propri sentimenti (o che fanno direttamente il salto, non avendone proprio) ma che si stupiscono anche quando gli altri ci rimangono male o vorrebbero sentire anche solo una parola di conforto!

Cari Capricorno, a volte siete proprio impossibili!

Vergine: secondo posto

Precisi, organizzati, pragmatici, pianificatori. Che i nati sotto il segno della Vergine siano persone che non mostrano emozioni non dovrebbe essere una sorpresa, vero?

Cari nati sotto il segno della Vergine, non prendetela sul personale: non fate come i segni zodiacali che si legano tutto al dito!

Per la Vergine mostrare emozioni è qualcosa di non solo inutile e anche controproducente… si tratta soprattutto di una questione di buon gusto!

La Vergine crede fermamente che farsi vedere sconvolti o troppo felici oppure piangenti sia qualcosa che faccia male alla sua reputazione.

E sappiamo tutti che la Vergine metterebbe la sua reputazione di fronte a qualsiasi altra cosa!

Per la Vergine trovarsi nella classifica di oggi dei segni zodiacali meno emotivi fra tutti non è di certo motivo di vergogna… anzi!

Freddi e compassati, sanno sempre come comportarsi e, dobbiamo ammetterlo, sanno sempre anche come fare bella figura! (Ma vale la pena “non avere sentimenti“?).

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno emotivi dell’oroscopo

Arriviamo, finalmente, a scoprire gli altarini della nostra classifica di oggi.

Ebbene sì, cari Sagittario, siete proprio voi il segno zodiacale meno emotivo che ci sia in tutto l’oroscopo!

Come? La notizia vi lascia del tutto indifferenti? Non ne dubitavamo.

I Sagittario sono persone molto più fredde di quello che ci potremmo aspettare il che, forse, contribuisce a peggiorare la situazione.

Eh sì, perché spesso i Sagittario sono sorridenti, allegri e spensierati oltre che amichevoli e socievoli. Per tutti questi motivi conoscerli bene è estremamente interessante ed attraente!

Appena succede, però, che grattiate un poco la superficie ecco che la “magagna” viene fuori. I Sagittario sono persone estremamente indipendenti, che non hanno bisogno di niente e di nessuno. Per loro “perdere tempo” con le emozioni è un crimine! Fortunatamente i Sagittario non sono nella classifica dei segni zodiacali più condiscendenti di tutto l’oroscopo: ci mancherebbe solo questa!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.