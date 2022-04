Lorena Bianchetti: l’incontro speciale che emoziona tutti

Lorena Bianchetti annuncia sul suo profilo Instagram un incontro speciale che le ha riempito il cuore d’amore e che emozionerà tutti.

Un incontro speciale ha regalato grandi emozioni a Lorena Bianchetti come ha annunciato lei stessa sui social. Un incontro che il pubblico di Raiuno potrà guardare venerdì emozionandosi insieme alla conduttrice che, ogni settimana, conduce A sua immagine, il programma di Raiuno dedicato alla chiesa.

In occasione dell’arrivo della Santa Pasqua, Lorena Bianchetti ha avuto la possibilità di avere un incontro importante, super emozionante che resterà per sempre nei cassetti dei suoi ricordi. Sul suo profilo Instagram, felice per l’incontro avuto, la Bianchetti ha condivido dei brevi filmati annunciando ciò che Raiuno trasmetterà venerdì.

Lorena Bianchetti e l’incontro con Papa Francesco

Venerdì 15 aprile, alle 14, Raiuno trasmetterà l’incontro tra Lorena Bianchetti e Papa Francesco. Un incontro che sarà trasmesso in occasione del Venerdì Santo. Ad annunciarlo è stata la conduttrice di “A sua immagine” pubblicando una foto dell’incontro con Papa Francesco.

“Buon giorno a tutti. Questo scatto per annunciarvi un incontro per me e per tutti noi davvero molto speciale, toccante. Venerdì 15 aprile, alle ore 14.00 appuntamento su Raiuno per ascoltare le parole di Papa Francesco nel giorno della passione di Gesù”, ha scritto la Bianchetti.

La conduttrice, poi, ha anche pubblicato un video in cui è con Papa Francesco scrivendo ancora: “La speranza sotto assedio. È questo il titolo dell’incontro con Papa Francesco. Un colloquio che conserverò nel cuore, per sempre. Venerdì, ore 14.00, su Raiuno”.

Un appuntamento speciale e importante non solo per la Bianchetti, ma per tutti i fedeli. Quello con Papa Francesco non è il primo incontro. La bianchetti lo aveva già incontrato e durante il suo percorso ha conosciuto anche Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Ricordando quegli incontri, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano nel 2019, ha dichiarato:

“La prima volta che ho avuto il piacere di incontrare Giovanni Paolo II mi ha abbracciato e si è complimentato per il mio lavoro. Una volta dovevo condurre un evento, avevo la febbre altissima. Evitai di abbracciarlo e avvicinarmi, mi prese la testa e mi avvicinò a lui in un modo molto paterno. Non dimenticherò mai quel gesto”.

Poi il racconto sull’incontro con Benedetto XVI: “Mi ha colpito per la sua purezza, la sua sensibilità e per l’attenzione che concede all’interlocutore”.

Infine, su Papa Francesco dichiarò: “E’ meraviglioso, ha questo carattere tenero e deciso allo stesso tempo. Mi è capitato di condurre di fronte a lui anche in spagnolo. Non le nego che è stata una grande emozione”.