Eyeliner: consigli preziosi su come farlo durare tutto il giorno

Eyeliner, per te abbiamo stilato dei consigli semplici ma efficaci su come farlo durare per tutto il resto della giornata.

Non c’è niente di più irritante che spendere un’infinità di tempo a perfezionare il nostro eyeliner, anche se poi, nel giro di poche ore, il nostro lavoro potrebbe andare in fumo.

Anche con i trucchi che utilizzano il nastro adesivo o dei fogli di carta rigidi per ottenere un’ala precisa, non sembrano mai durare.

Eyeliner, consigli per un effetto duraturo

Sia che si sbavi come se avessimo pianto, o che la linea cominci a separarsi e a svanire, è un problema di bellezza molto fastidioso, al quale, spesso e volentieri, non ci accorgiamo subito, se non a fine giornata quando ci ritroviamo davanti allo specchio.

Ecco perché vogliamo regalarti dei preziosi consigli per far sì che l’eyeliner rimanga al suo posto per tutto il giorno. Scopriamo insieme i trucchetti che da ora in poi potrai sfruttare.

Scegli la formula

Gli esperti suggeriscono di scegliere una formula di eyeliner a lunga tenuta e impermeabile.

Prepara la tua pelle

Pulisci, tonifica e idrata le palpebre per rimuovere il grasso dalla pelle. Quello che ti ci vuole è una crema idratante, che idraterà la pelle senza rendere la zona scivolosa. Lascia asciugare la palpebra prima di aggiungere il primer. Se hai la pelle grassa, tampona leggermente l’olio in eccesso con un fazzoletto.

Utilizzare un primer

Se le tue palpebre sono grasse, il primer è una barriera necessaria dagli oli naturali. Un primer crea una base liscia dove poter applicare il make up. Senza una base uniforme, l’eyeliner potrebbe saltare sulla palpebra durante l’applicazione, specialmente se la tua pelle è un po’ secca. Il correttore opaco è una valida alternativa se non hai un primer per gli occhi. Applica un piccolo punto di primer con il dito e tamponalo sulla palpebra.

Consiglio prezioso: prima la cipria, poi la l’eyeliner

Ti consigliamo anche di usare la cipria prima della prima passata di eyeliner, per una protezione aggiuntiva. Prima di applicare l’eyeliner, bisogna assicurarsi che la zona degli occhi lungo le ciglia sia priva di olio in eccesso. Perciò, spolvera un po’ di cipria lungo la linea delle ciglia per assorbire l’umidità e l’olio in eccesso. A questo punto sei pronta per applicare l’eyeliner a lunga tenuta.

Stratificare tra le linee

Dopo che la prima applicazione di eyeliner si è asciugata, con un piccolo pennello soffice, spolvera un po’ di polvere opaca traslucida sopra l’eyeliner con brevi tratti verso l’interno. Fatto ciò, stendi un secondo strato di eyeliner per una maggiore intensità e tenuta

Spray fissante

Blocca il tuo duro lavoro con uno spray fissante a lunga durata. Con un movimento a X, spruzza il prodotto sul viso, assicurandoti di tenere la bottiglia da 15 a 20 centimetri di distanza dal viso.