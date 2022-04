Dieta prima di Pasqua: ecco i consigli utili per non prendere peso

Pasqua si avvicina e torna la paura di prendere peso con le abbuffate: ecco la dieta da fare e i consigli utili per non ingrassare.

Pasqua è alle porte e anche le abbuffate sono di nuovo dietro l’angolo. Ecco che allora è bene nei giorni precedenti fare una dieta detox per purificarsi e arrivare alle festività un po’ meno appesantiti e goderci il pranzo pasquale in santa pace e senza sensi di colpa.

Bastano infatti piccoli accorgimenti quotidiani per perdere peso o quantomeno per non ingrassare. Se ogni giorno mettessimo in pratica le sane abitudini anche l’abbuffata una tantum non sarebbe poi così traumatica.

E per non vanificare gli sforzi fatti sinora, ecco che vi forniamo una serie di consigli utili per la dieta prima di Pasqua. Alcune regole che possiamo rispettare anche nella vita di tutti i giorni e che ci aiuteranno ad eliminare i chili di troppo.

Ecco i consigli utili per la dieta prima di Pasqua

Manca ormai davvero poco all’arrivo di Pasqua una festività che si celebra molto spesso a tavola. Tra manicaretti casalinghi o pranzi al ristorante è raro che a Pasqua si mangi una cosetta al volo.

E allora per non vanificare i tanti sforzi fatti durante l’inverno è bene non esagerare nei giorni precedenti all’arrivo di Pasqua. Ecco perché dovremmo adottare sane abitudini nella dieta prima di Pasqua. Un modo per arrivarci già in forma e poterci godere il pranzo senza troppe remore.

Scopriamo allora quali sono i consigli utili da mettere in pratica prima di Pasqua, tra dieta, movimento e sane abitudini, per difenderci da uova di cioccolato, colombe pasquali e tante altre leccornie.

1) Antipasto di insalata. Una buona norma quando vogliamo perdere peso e depurarci è iniziare il pasto consumando una fresca insalata. In questo modo introduciamo fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti che ci aiutano anche a digerire meglio. Scegliendo l’insalata come antipasto ci sentiremo anche più sazi prima e mangeremo meno. Volendo possiamo alternare tra insalate o ad esempio una carota o un finocchio a crudo.

2) Evitare dolci e alcolici prima e dopo Pasqua. Se vogliamo concederci lo sfizio dell’uovo di cioccolato o della colomba pasquale, ma anche di un buon bicchiere di vino, evitiamo di consumare queste cose prima di Pasqua e dopo. In questo modo limiteremo i danni solo al giorno di Pasqua o al massimo di Pasquetta. Ma protraendo per diversi giorni l’introduzione di tante calorie finiremo sicuramente per prendere peso.

3) Proteine a colazione. Cerchiamo di ridurre il carico glicemico al mattino evitando latte e biscotti o cornetto e cappuccino. Scegliamo invece un yogurt greco con una manciata di cereali integrali e un frutto. Altrimenti possiamo optare per due uova e qualche fetta di avocado. Qui trovi diversi esempi di colazioni proteiche.

4) Limitare il sale. Nella dieta prima di Pasqua evitiamo di aggiungere troppo sale ai cibi così da tenere lontana la fastidiosa ritenzione idrica. Eliminiamo inoltre dalla dieta anche quei cibi particolarmente salati e industriali addizionati da additivi e conservanti. Eventualmente impariamo ad utilizzare di più le spezie che donano sapore senza farci ingrassare.

5) Cenare presto. Per digerire meglio e avere un sonno più sereno meglio cenare non troppo tardi e comunque non a ridosso dell’orario in cui andiamo a dormire. Se non riusciamo a prendere sonno prendiamo una tisana rilassante.

6) Muoviamoci di più. A volte basta poco, ad esempio fare le scale a piedi anziché prendere l’ascensore. Parcheggiare la macchina più lontana e camminare un po’ di più per arrivare al lavoro. O altrimenti se abbiamo tempo possiamo dedicarci una mezz’ora al giorno ad un’attività fisica, anche leggera, ma importante è tenersi attivi.

Poche e semplici regole per arrivare a Pasqua senza essere già appesantiti e vivere la festa con molta più serenità anche a tavola.