Ecco 5 outfit perfetti per andare in ufficio a 50 anni (e dimostrarne 30)

Sei hai almeno 50 anni e vuoi qualche idea per gli outfit ideali per andare in ufficio, ecco 5 idee per te.

Capire qual è il look migliore per andare in ufficio non è mai semplicissimo e questo discorso vale per le donne di tutte le età.

Vogliamo essere casual, chic, oppure propendere comunque per un look sporty? Vogliamo essere comunque sexy? Se sì, quanto?

Quando si tratta di decidere cosa mettere per andare a lavoro gli interrogativi sono comunque tantissimi.

In particolare, dopo i 50 anni si moltiplicano, per diverse ragione: siamo più attente ad avere un’immagine ricercata, vogliamo essere comunque sofisticate in ogni luogo, vogliamo dosare ancora di più la nostra sensualità.

Quindi se hai almeno 50 anni, abbiamo qualche consiglio da darti: ecco 5 outfit creati ad hoc per andare in ufficio.

5 outfit perfetti per l’ufficio dopo i 50 anni

Abiti, tailleur, gonne, pantaloni: ci sono tantissimi look ed abbinamenti che si possono creare per andare a lavoro ad ogni età.

Ma se hai almeno 50 anni, ecco 5 outfit che fanno al caso tuo perfetti per andare in ufficio ed essere sempre al top.

Wrap dress

Si scrive wrap dress e si legge “abito a vestaglia”. In assoluto è l’abito più versatile che ci sia ed è adatto a donne di tutte le età.

Reso celebre da Diane Von Furstenberg, questo abito è stato per anni il simbolo del di “power dressing” al femminile.

Comodo, pratico, ma al contempo sexy al punto giusto, il wrap dress, come ha ammesso la sua stessa inventrice, è bello perché è vario. Il suo punto di forza è che ogni donna può renderlo suo, indossandolo come preferisce.

Ecco perché questo abito si può adattare alle donne di tutte le età. Come indossarlo a 50 anni in ufficio? Con un cardigan da sopra, che lo rende decisamente più casual, ma anche con una giacca in pelle, per uno stile pop rock, ma sempre sofisticato.

Tailleur con gonna

Certo, questo è l’abbinamento più vecchio del mondo quando parliamo di donne e lavoro, ma fa sempre la sua belle figura.

Potremmo definirlo un evergreen della moda in ufficio, ma proprio per questo saranno i dettagli a fare la differenza.

Sì ad accessori di tutti i tipi (che saranno il cenno di originalità del look): collane, bracciali, orecchini, ma anche borse, cinture.

Anche un tocco di colore è concesso (purché però non mischi troppi colori diversi tra loro, stai andando pur sempre in ufficio).

Che scarpe usare? Rigorosamente décolleté con tacco a spillo, magari anche non molto alto se vuoi essere comoda.

Pantalone a zampa e cardigan

Pantalone a zampa + maglia da dentro + cardigan aperto = freschezza a tutte le età. Ebbene sì, questo è l’outfit adatto a chi vuole restare sempre giovanile.

Soprattutto in primavera questo look è decisamente adatto anche a 50 anni. Il tocco di classe finale sono dei tronchetti con tacco possibilmente non molto alto.

Indossa questi capi in ufficio e sembrerà che tu abbia almeno 15 anni in meno. Provare per credere.

Camicia animalier e pantalone nero

Chi ha detto che animalier ed ufficio non possano stare nella stessa frase? Se qualcuno lo ha fatto, si è sbagliato di grosso.

Innanzitutto diciamo subito che il look animalier è concesso a tutte le età, quindi anche a 50 anni puoi indossare quando, dove e come vuoi.

A questo proposito, abbiamo parlato dei 5 modi per abbinare un capo animalier a 50 anni e sentirsi al top qui.

Ovviamente per andare in ufficio dobbiamo scegliere di abbinarlo a qualcosa di sobrio, così da risultare comunque raffinate e ricercate.

L’abbinamento migliore, quindi, è senza dubbio camicia animalier e pantalone nero. La forma sceglila tu in base al tuo fisico.

In ogni caso, l’eleganza innata del nero renderà questo outfit perfetto per una giornata in ufficio.

Gonna midi e maglia da dentro

La gonna midi è il top della raffinatezza già di per sé, è adattabile a tutti i contesti ed è integrabile in qualsiasi look.

Sono gli accessori e la parte superiore dell’outfit a determinare quale direzione prenderà la nostra gonna.

Per andare in ufficio, ad esempio, sarebbe preferibile indossare una maglia da dentro, leggermente svasata e non esagerare con gli accessori.

Da sopra possiamo scegliere liberamente tra un blazer ed una giacca di pelle, mentre per quanto riguarda le scarpe, dei tronchetti andranno benissimo.