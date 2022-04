E’ stata una delle voci più belle di Amici, poi l’addio ai riflettori: ecco cosa fa oggi

Tra i ragazzi di Amici alcuni rimangono indelebili nella memoria del pubblico, una di queste era proprio lei: ecco chi è e com’è diventata.

La scuola di Amici è sempre stata una vetrina di grandi talenti. Basti pensare che il talent show ideato da Maria De Filippi ha tenuto a battesimo tantissimi artisti che oggi sono diventati delle vere stelle. Alcuni di questi hanno venduto milioni di dischi e lo stesso avviene tutt’ora che Amici è giunto alla sua ventunesima edizione.

Tra di loro alcuni, però hanno deciso di prendere direzioni diverse. C’è chi magari non ha trovato la strada giusta e chi invece ha preferito proseguire con altre professioni. Ma c’è anche chi invece non ha mai abbandonato la propria passione, magari mettendola in pratica lontano dagli schermi tv e dalle case discografiche.

Oggi vogliamo andare a scoprire che fine ha fatto una di queste artiste, in particolare parliamo di una cantante. Il suo viso è delicato e i capelli nerissimi, la voce forte e intensa e ha regalato moltissime emozioni. Un indizio in più? Ha partecipato all’edizione numero 7 del programma di Maria De Filippi. Non avete ancora capito di chi parliamo? Si tratta di Cassandra De Rosa.

Una vita nella musica dopo l’allontanamento dalla tv, Cassandra De Rosa oggi

Il suo nome vi riporterà di sicuro alla mente l’edizione di Amici 7 in venne proclamato vincitore Marco Carta. Cassandra De Rosa, nonostante fosse una cantante amatissima, si classificò soltanto settima. La grande passione della sua vita però è sempre stata e continua ad essere la musica.

C’è un’allieva di Amici che è cambiata molto, guardate qui. Parlando dell’aspetto fisico, si può dire che invece oggi Cassandra sia rimasta praticamente identica ai tempi del talent, la sua freschezza e naturalezza è immutata nonostante ora sia una donna anche molto sensuale. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram che conta 11,9mila follower. Scorrendo la sua pagina si trovano alcuni scatti della sua vita privata ma, la gran parte delle foto è legata da un solo tema: lo spettacolo.

Attualmente infatti, come dicevamo, la De Rosa non è più sotto i riflettori della tv, ma la sua vita continua ad essere pregna di musica e palco. La cantante ha scelto di continuare a vivere di questa passione, lavorando nei locali in cui si esibisce. Costumi mozzafiato e look da urlo, l’ex allieva di Amici è una professionista a tutti gli effetti. In una recente intervista ha raccontato di essersi allontanata per un periodo dal mondo della musica, provando a svolgere professioni diverse. Col tempo, però, ha ritrovato la carica soltanto grazie al pubblico che la sostiene ogni giorno dandole energia.