Fai questo test per scoprire quale ostacolo dovrai superare in amore

Il test dell’ostacolo in amore è qui per aiutarci a capire quali sono i problemi che potreste incontrare quando sei in coppia.

Anche se non siamo Romeo e Giulietta, tutti (chi più e chi meno) finiamo per incappare prima o poi in qualche problema di cuore.

Eh sì, come recitava la sigla di un famosissimo cartone giapponese, questi piccoli problemi di cuore “fan sognare, trepidare” e…

Ah no, aspetta: altro che sognare, questi problemi sono reali e vanno risolti! Il test della personalità di oggi è qui per aiutarti a capire almeno quali sono quelli più comuni a cui potresti andare incontro.

Lo proviamo insieme?

Test dell’ostacolo in amore: cosa vedi nel disegno svela i tuoi problemi di cuore

Tutti abbiamo avuto dei problemi di cuore nella vita, su questo non ci piove. Anche quelle coppie idilliache (o che cercano di sembrare tali) che stanno insieme dal liceo e non hanno intenzione di lasciarsi… hanno avuto degli ostacoli da superare!

Per questo motivo, quindi, ti abbiamo proposto il test dell’ostacolo in amore. Guardando questa opera dell’artista surrealista Mihai Criste noterai che… c’è di più di quello che l’occhio non percepisce ad un primo sguardo!

Ehi, però, aspetta: non vogliamo di certo che tu ci dica tuti gli elementi che riesci ad individuare nel disegno… ma solo quelli che hai visto per primi!

Qui sotto trovi l’elenco ed anche qual è, quindi, l’ostacolo che devi superare in amore. Che ne dici, sei pronta per scoprire il responso del nostro test?

le spine : tra l’amore non è bello se non è litigarello e ad ogni rosa la sua spina, siamo sicuri che non hai voglia di sentire luoghi comuni nel test dell’ostacolo in amore !

Questo simbolo di sofferenza e di sacrificio, ti porta un messaggio veramente particolare. No, in amore il tuo ostacolo non sarà la sofferenza fisica ma quella che ti autoimporrai da sola. Sai già di che cosa stiamo parlando, vero? Forse anche il test dell’indipendenza potrebbe aiutarti a chiarire le idee.

Sei una persona che è capace di torturarsi oltre l’inverosimile; immagini scenari senza senso, costruisci castelli di carta paurosissimi e sei in grado di scrivere una sceneggiatura (nella tua mente) in una notte. Ehi ma tutta questa fantasia non sarebbe meglio metterla a reddito?

Magari adesso non ti sembra ma questo lato del tuo carattere è quello che ti renderà difficile superare alcuni ostacoli in amore!

Ehi, no, non ti stiamo dando della ninfomane, tranquilla. Quello che intendiamo è che, spesso, ti lasci offuscare la vista dalla chimica che si stabilisce tra te e le altre persone.

Giustifichi atteggiamenti non consoni, ti concentri solo su una persona, lasci che occupi solo i tuoi pensieri e faresti di tutto per averla.

Sei proprio sicura che questo atteggiamento non ti metta in difficoltà? Ti consigliamo di provare il test della pace : ti aiuterà a capire dove trovare la tua!

Sei una persona che ha dei forti sentimenti… soprattutto d’amicizia! Il tuo ostacolo in amore ha a che vedere con il fatto che finisci quasi sempre per ridurre i tuoi sentimenti d’amore e mettergli davanti l’amicizia. A te non piace pensare di ingabbiarti in una relazione, che potrebbe minare la tua libertà. L’amicizia, prima o poi, arriva quasi in ogni tuo rapporto: sei amica di tutti i tuoi ex e non immagini l’altare ma una vita di avventura!

L’ostacolo che dovrai affrontare in amore, quando incontrerai quello vero, sarà di non fuggire di fronte ai sentimenti, cercando di ridurli.

Ma è proprio questo della lealtà! Tu, in amore, sei fedele fino all’inverosimile… anche quando non dovresti!

Sei una persona che non permette alla realtà di rovinare i tuoi piani o le tue scelte: se sei fedele a qualcuno lo sarai anche in momenti difficili!

Questo vuol dire, però, che gli altri possono approfittarsi di te. Il tuo ostacolo in amore, quindi, è proprio questo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.