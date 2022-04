Manicure russa: alla scoperta di una tecnica davvero particolare

Manicure russa, ne hai mai sentito parlare o sai precisamente di cosa si tratta? Scopriamo insieme i dettagli.

Se stai pensando che la manicure russa si chiami così perché realizzata da estetiste russe, ti stai sbagliando di grosso.

Il termine da manuale è E-file manicure. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Manicure russa, una tecnica top

Quando si parla di manicure russa, a cosa ci si riferisce? E come si differenzia dalla manicure tradizionale?

A differenza delle manicure in gel, la manicure russa è un processo composto da cinque o sette fasi che non richiede alcun ammollo in acqua. Infatti, nei saloni di bellezza si immergono le mani in una ciotola di acqua calda per ammorbidire le cellule morte della pelle, per poi procedere all’utilizzo di strumenti per il taglio delle cuticole. Invece, la manicure russa pulisce le cuticole utilizzando una fresa per unghie elettrica.

Prima si liscia la superficie dell’unghia con un determinato tipo di punta, poi se ne utilizza un’altra per la rimozione della cuticola. Fatto ciò, si lucida l’unghia e si crea la forma desiderata. Una volta che le cuticole sono pulite, il passo successivo è la lucidatura. Ma prima che l’estetista metta lo smalto, si applica una base per le unghie, per poi passare al gel, che viene applicato con un pennello e sigillato con un topcoat.

Anche se il processo di questa particolare tecnica sembra simile a quello di una manicure in gel, c’è una differenza fondamentale: si rivolge specificamente alle esigenze del singolo cliente. La tua base viene selezionata in base alla lunghezza e alla forza delle tue unghie. Lo smalto viene applicato vicino alla cuticola con un pennello sottile per eliminare quell’aspetto troppo cresciuto. Il processo è molto dettagliato, ecco perché per una manicure ci vogliono dalle due alle tre ore.

A differenza di altre tecniche in cui lunghezza, forma e design sono fondamentali, la manicure russa si concentra strettamente sulla salute delle tue unghie. Non sono ammessi acrilici o smalti gel tossici. Una manicure russa è relativamente duratura. Infatti, può durare fino a cinque settimane. Ovviamente la scelta di provare qualsiasi nuova tecnica è una scelta personale e una che dovrebbe essere fatta con cura, per il bene e la salute delle tue unghie.