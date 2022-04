Beautiful anticipazioni: un ritorno che cambierà tutto

Anticipazioni Beautiful delle prossime settimane su Canale 5. Un ritorno poco gradito cambierà tutte le dinamiche della soap! Ecco cosa accadrà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America, un ritorno inaspettato e poco gradito per la soap e soprattutto per Sheila Carter…

Beautiful anticipazioni USA: ritorna Li Finnegar

Nei prossimi episodi in onda in america, i telespettatori potranno assistere al confronto fra le due mamme di Finn, Sheila Carter e Li Finnegar. Ecco cosa accadrà

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda sulla CBS in America, i telespettatori potranno finalmente vedere il ritorno della mamma adottiva di Finn, il marito di Steffy. Se in Italia ancora non abbiamo imparato a conoscerla, in America il suo personaggio non viene mostrato da qualche settimana.

Quando la dottoressa, interpreta da Naomi Matsuda si trovava alle prese con una grave crisi matrimoniale, dopo aver scoperto che il marito Jack Finnegan la tradì anni fa con una certa infermiera che, all’epoca, lavorava nello stesso ospedale di Li: Sheila Carter.

Da questo tradimento, un po’ come quello di cui è stato vittima suo figlio, è nato Finn. Il bambino è stato dato in adozione a Jack e a Li, quest’ultima totalmente inconsapevole del fatto che quel bambino era davvero figlio di suo marito Jack.

Secondo le anticipazioni, Li avrà finalmente l’occasione di poter parlare e mettere in mostra il suo punto di vista, oltre che con il marito anche con Sheila Carter. Secondo gli spoiler americani la donna non intende cedere di un millimetro la sua maternità nei confronti di Finn e continuerà a ritenere pericolosa la vicinanza di Sheila con suo figlio e suo nipote Hayes.

Inutile dire che Sheila non gradirà questo trattamento e presto dovrà fare i conti con una nuova nemica…