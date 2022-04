Test del Ruolo | Come ti considerano i membri della tua famiglia?

By

Con questo test cercheremo di individuare qual è il tuo ruolo all’interno della famiglia e come ti considerano i tuoi familiari.

Una volta i ruoli che venivano ricoperti all’interno di una famiglia erano piuttosto fissi, determinati dalla tradizione e dalle imposizioni della società. Oggi le cose sono molto più fluide (per fortuna) e ogni membro di un nucleo familiare può esprimere liberamente se stesso e il proprio carattere.

Questo implica ovviamente molta più libertà ma anche la possibilità di giudicare ogni membro della famiglia in maniera diversa, senza troppi paraocchi.

Per fare un esempio si potrebbe pensare che il padre sia necessariamente una figura autoritaria come lo è stata per molti decenni, mentre la madre sia una figura accogliente e che si prende cura di tutti.

Oggi invece le cose potrebbero essere diverse. A “prendersi cura” di tutti potrebbe essere il fratello minore, mentre il ruolo autoritario della famiglia potrebbe essere rivestito dalla mamma.

Per questo motivo può essere davvero utile cercare di capire qual è il ruolo che, consapevolmente o no, recitiamo all’interno del nostro nucleo familiare. Riusciremo a capire per quale motivo gli altri membri della famiglia ci vedono (e quindi ci trattano) in una certa maniera.

Test del Ruolo in Famiglia

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno degli oggetti rappresentati. Dovrai scegliere quello che ti rappresenta di più oppure quello che utilizzi (o che utilizzavi) con più piacere. A questo punto non ti resta che leggere il profilo corrispondente!

1 – La tazza

La tazza è un oggetto che serve a contenere bevande calde. Quando beviamo una bevanda calda? Quando abbiamo bisogno di riscaldarci, confortarci oppure farci una “coccola”.

Questo significa che una tazza è molto legata all’idea di “prendersi cura” di se stessi o degli altri. Simboleggia anche un momento di pausa dallo stress quotidiano.

Se l’oggetto che hai scelto per simboleggiare il tuo ruolo all’interno della famiglia è proprio questo significa che sei una persona estremamente attenta ai bisogni degli altri.

Il tuo carattere ti spinge ad avere cura di chi ti circonda in ogni modo possibile, cercando sempre di alleviare le loro sofferenze ed essere un punto di riferimento per tutti.

Questo è il ruolo che gli altri componenti della famiglia ti riconoscono e, molto probabilmente, è il motivo per cui tutti si rivolgono a te in cerca di sostegno e di comprensione quando si trovano in difficoltà.

2 – I pennelli

Che vengano utilizzati per il make up o che vengano utilizzati per dipingere su tela, i pennelli sono uno degli strumenti tipici delle persone creative.

Permettono di esprimere la propria creatività ma anche i propri sentimenti e la propria personalità.

Se hai scelto questo oggetto significa che hai sempre un punto di vista originale su tutte le cose. Sei in grado di mettere a punto e di coltivare nuove idee, molto spesso realizzandole.

Difficilmente sei d’accordo con gli altri ma non hai uno spirito polemico. Al contrario, il tuo desiderio principale consiste nel trovare sempre nuove soluzioni, nuove prospettive e nuovi stimoli che portino vantaggi a tutti. Se ti trovi a vivere in un contesto molto tradizionalista, è ovvio che nessuno la pensi come te!

Per questo tuo carattere in famiglia ricopri un po’ il ruolo della “pecora nera”, anche se spesso in un’accezione positiva e non negativa. Sei sempre stata la figlia ribelle oppure la mamma con tantissime nuove idee sempre in testa, hai cercato di coinvolgere tutti i tuoi parenti nelle tue iniziative e lo fai ancora oggi.

Per questi motivi nella tua famiglia svolgi il ruolo dell’innovatore o del creativo. Le persone si rivolgono a te quando non sanno che pesci prendere, quando sono annoiati a morte oppure quando hanno bisogno di un po’ di brio e di creatività nella loro vita. Sono sicuri che non li deluderai (e hanno ragione)!

3 – Il compasso

Il compasso è uno strumento di precisione che si utilizza principalmente a scuola ma che ancora oggi viene utilizzato da tutti coloro che realizzano disegni a mano disegni tecnici e artistici di precisione.

Un tempo serviva anche a misurare la distanza tra le stelle, a calcolare le rotte navali e la distanza tra due punti geografici sulla terra ferma.

Essendo uno strumento di precisione riporta alla mente la disciplina, l’accuratezza e la pazienza: tutte qualità che deve possedere chi svolge lavori che comprendono l’uso di carta, matita, matematica e tanta precisione.

Se hai scelto questo oggetto significa che ti consideri una persone estremamente precisa e “calcolatrice”. Sei in grado di pianificare correttamente le tue attività, sai fare progetti a lungo termine e sai anche prendere in mano le redini quando sembra che il caos stia per vincere.

Per queste tue qualità le persone della tua famiglia ti considerano un punto di riferimento per tutte le attività importanti per le quali occorre precisione, razionalità, calma e saggezza. Sei davvero il consigliere a cui tutti si rivolgono quando hanno un problema che sembra impossibile da affrontare.

4 – I libri

Nei libri è contenuto tutto (o quasi tutto) il sapere che l’uomo ha accumulato nel corso della sua storia. Rappresenta anche la memoria di ciò che è stato, quindi l’esperienza che abbiamo accumulato nel corso della nostra esistenza come specie e come singole persone.

I libri sono sempre pronti per essere consultati in un qualunque momento e offrono a tutti un punto di vista completo su ogni argomento.

Se hai scelto i libri per rappresentare il tuo ruolo all’interno della famiglia significa che il tuo superpotere è la memoria e la capacità di custodire la tradizione.

Ricordi molto bene quali sono state gli eventi, le disavventure e i colpi di fortuna che hanno portato la tua famiglia a essere ciò che è. Ricordi anche molto bene le scelte giuste e le scelte sbagliata che ha fatto ogni membro della famiglia e sei in grado di citarle sempre al momento opportuno.

Il tuo carattere ti permette di costituire un forte legame con il passato: parlando con te ogni membro della famiglia capisce che le sue scelte e le sue azioni sono in grado di influenzare il presente e il futuro esattamente come le scelte passate hanno influenzato il presente. Sei davvero il custode della memoria e della saggezza.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.