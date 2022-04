Questi segni hanno una memoria d’elefante: si ricordano di tutto

Non puoi cercare di mentire o di ingannare i segni zodiacali che ricordano tutto. Hanno una memoria d’elefante e ti smaschereranno sempre!

Hai presente quell’amica alla quale puoi chiedere qualsiasi cosa e lei saprà dirti sempre ed esattamente che cosa è successo e quando?

Bene, con ogni probabilità potresti trovare il suo segno zodiacale tra quelli della classifica di oggi!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti, infatti, chi fossero i segni zodiacali con la memoria d’elefante. Importantissimo saperlo, visto che con loro non si può sbagliare mai!

Scopriamo insieme chi c’è tra le prime cinque posizioni.

I segni zodiacali che ricordano tutto: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Si ricordano esattamente quando vi siete incontrati, come eravate vestiti e quali sono state le vostre prime parole. Non si lasciano sfuggire niente e hanno sempre la risposta pronta quando non vi ricordate qualcosa.

Di chi parliamo? Ma dei segni zodiacali che si ricordano di tutto!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci di tutti quei segni con la memoria d’elefante.

Non solo sanno tutto quello che è successo ma se lo ricordano anche nei minimi particolari e non vedono l’ora di condividerlo con voi.

Soprattutto quando possono avere ragione visto che loro si ricordano tutto… e voi no!

Certo, c’è anche la nostra classifica dei segni zodiacali più smemorati da controllare: se non siete in questa, forse è il caso di dare un’occhiata lì!

Ariete: quinto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono famosi per avere una memoria veramente di ferro.

Tengono tutto appuntato, soprattutto le cose che gli interessano o che sanno già gli serviranno in futuro!

Gli Ariete, infatti, sono persone veramente molto meticolose che odiano non avere la possibilità di ricordare le cose importanti della loro vita.

Quasi sempre hanno un diario (cartaceo o online) e tengono nota veramente di tutto: non cercate di ingannarli!

Cancro: quarto posto

Anche se possono essere un poco sbadati e maldestri, possiamo assicurarvi che i Cancro hanno una memoria veramente di ferro.

Si ricordano tutto anche e soprattutto perché i nati sotto questi segno sono persone che collegano spesso i ricordi alle emozioni.

Visto che sono spesso tristi o felici a livelli che gli altri segni possono solo sognare (non a caso sono al primo posto nella classifica dei segni più emotivi dello zodiaco) i Cancro sono in grado di ricordare praticamente tutto. Non provate a vendere loro una storia diversa: diventano delle furie!

Leone: terzo posto

I nati sotto il segno del Leone sono persone che possono veramente sorprendervi per la loro capacità di ricordare gli avvenimenti.

I Leone sembrano spesso persone distaccate, che si occupano solo di sé stesse o della loro ristrettissima cerchia privata… non è vero?

Bene, sappiate che i Leone si ricordano veramente tutto ed hanno una memoria da elefanti che difficilmente si sbaglia. Per un Leone, infatti, soprattutto quando si parla di avvenimenti che riguardano sé stesso o le persone intorno a lui, è praticamente impossibile dimenticare qualcosa. I Leone sono fatti così: prendere o lasciare!

Vergine: secondo posto

Precisi, meticolosi, organizzatissimi: volevate che i nati sotto il segno della Vergine non si trovassero anche nella classifica dei segni zodiacali che ricordano tutto?

La Vergine, infatti, è un segno che ricorda tutto con precisione quasi matematica (oltre a mettervi veramente paura).

Nonostante non siano persone particolarmente emotive e neanche troppo legate ai ricordi, i nati sotto il segno della Vergine ricordano tutto.

Anzi, sono anche indispettiti da questo fatto! Non dimenticare mai una faccia, uno sgarbo o una situazione possono diventare veramente una maledizione.

Soprattutto se nessuno si ricorda niente!

I nati sotto il segno della Vergine spesso si sentono dei veri e propri alieni: condannati a ricordare tutto, finiscono per essere non solo trattati come un album delle memorie ma anche per soffrire di sgarbi che gli altri non si ricordano (mentre loro se li legano al dito). Che vita!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che ricordano tutto

Infine, al primo posto della nostra classifica di oggi possiamo trovare tutti i nati sotto il segno dell’Aquario.

Sono loro le persone che si ricordano tutto più di qualsiasi altro segno zodiacale!

C’è un motivo se i nati sotto questo segno si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più condiscendenti nell’oroscopo: a forza di ricordarsi qualsiasi cosa, infatti, gli Aquario sanno essere particolarmente pedanti e noiosi!

Gli Aquario sanno tutto non solo perché lo ricordano ma perché possono prevedere esattamente come andranno le cose.

Dopotutto le hanno già, praticamente, vissute! Gli Aquario sono persone alle quali potete chiedere veramente qualsiasi cosa. Da che vi conoscono hanno già memorizzato tutto e vi diranno tutto quello che possono: non si fanno di certo pregare per condividere la loro memoria d’elefante!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.