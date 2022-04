Rivelato il motivo della debolezza della Regina Elisabetta: tutta la verità

By

La Regina Elisabetta ha parlato degli strascichi della malattia: tutta la verità sulla stanchezza e sul “ritiro” di Elisabetta II è emersa direttamente dalle parole di Sua Maestà.

La Regina Elisabetta, come tutti gli altri membri della Famiglia Reale Britannica, non parla mai delle sue emozioni e non fornisce mai dettagli precisi in merito alle sue condizioni di salute.

Sembra però che il 2022 sia l’anno in cui le antiche consuetudini sul comportamento della Famiglia Reale non valgano più.

Il Principe William, di ritorno da un difficile viaggio nei Caraibi, ha recentemente deciso di parlare delle proprie scelte e di “giustificare” in qualche modo il proprio lavoro durante il Royal Tour.

Si è trattato di una vera e propria “prima volta” per i Royal, che da sempre obbediscono alla regola “never complain, never explain”, cioè “mai lamentarsi, mai dare spiegazioni”.

Anche la Regina ha (parzialmente) trascurato l’antica abitudine della famiglia e, anche se non lo ha fatto in maniera palese, ha spiegato come sta.

Tutta la verità della Regina Elisabetta sulla malattia

Come si sa, nonostante tutte le precauzioni prese dal suo staff negli ultimi 2 anni, il mese scorso la Regina Elisabetta ha contratto il Coronavirus. A passarglielo è stato un ignaro Principe Carlo, che in quello stesso periodo si è ammalato per la seconda volta dall’inizio della pandemia.

Fortunatamente la Regina è vaccinata con tre dosi di vaccino e ha una tempra d’acciaio. Per questo motivo se l’è cavata con qualche giorno di raffreddore e non ha mai nemmeno dovuto essere ricoverata in ospedale.

Anche se queste notizie lasciavano molto ben sperare su un suo rapido recupero, le cose non sono andate come speravano i sudditi britannici.

La Regina è comparsa sempre meno in pubblico e pare ormai sia davvero molto stanca. L’unica eccezione è stata rappresentata dalla messa di commemorazione a un anno dalla morte di Filippo. La Regina non sarebbe mancata per nulla al mondo (anche se ci sono state moltissime polemiche sulla sua scelta di presenziare).

Questo ha lasciato supporre che, nonostante i comunicati stampa sempre molto tranquillizzanti, la Regina non stesse bene davvero e, proprio dalla bocca di Sua Maestà, in queste ore è arrivata la conferma.

La Regina ha infatti recentemente incontrato i rappresentanti del servizio sanitario nazionale britannico. Non si è trattato di un incontro vero e proprio quanto di un incontro virtuale. La Regina, che si abitua presto alle nuove tecnologie esattamente come le ha insegnato il Principe Filippo, ha condotto moltissimi di questi incontri dal proprio studio reale.

In questo modo, rimanendo comoda e al sicuro, la Regina ha continuato a regnare e far sentire la propria presenza al fianco del suo popolo.

In occasione dell’incontro con medici e infermieri, però, Elisabetta II si è lasciata trascinare dall’emozione.

La Regina ha espresso tutto il suo dolore per le restrizioni imposte dal Covid negli ultimi mesi, tra cui la sofferenza per non poter vedere la famiglia e ha definito “davvero orribile” la Pandemia di Coronavirus.

Tutti i media nazionali della Gran Bretagna hanno affermato che i pochi cenni della Regina al Coronavirus permettono di intuire con una certa sicurezza che Sua Maestà è stata lasciata spossata dal Covid e che proprio per questo ha paragonato l’epidemia a una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale, quella di Dunkerque.

Secondo i media, quindi, anche se ne è uscita vincitrice, la Regina sta ancora soffrendo gli strascichi della sua battaglia contro il Covid. Con ogni probabilità il long covid, cioè sintomi come stanchezza diffusa, spossatezza, mancanza di energie e confusione mentale potrebbero affliggere la monarca proprio nell’anno del suo Giubileo di Platino.

