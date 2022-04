Le borse firmate più cool per la primavera-estate 2022

La bella stagione è finalmente arrivata e questo significa solo una cosa: è giunto il momento di fare il cambio dell’armadio e di aggiornare il proprio guardaroba. Non si tratta solo di scegliere l’outfit: anche gli accessori svolgono un ruolo fondamentale e in modo particolare sono le borse a rappresentare quel dettaglio di stile che non può mai essere posto in secondo piano.

Vediamo allora quali sono i modelli più cool da sfoggiare nei prossimi mesi: le borse da donna firmate che tutte le fashion addicted dovrebbero includere nella propria collezione.

# La Mini Jodie di Bottega Veneta

Tra le borsette più cool di questa stagione primavera-estate 2022 troviamo sicuramente la Mini Jodie di Bottega Veneta: un vero e proprio inno allo stile e alla primavera. Questa borsa a mano si rinnova nei modelli della nuova collezione che sono caratterizzati da tinte pastello e che sembrano davvero perfetti per sfoggiare un look primaverile di tendenza. La Mini Jodie si riconosce subito per via della particolare lavorazione intrecciata in nappa che distingue Bottega Veneta e rende gli ultimi modelli inconfondibili. L’interno è in pelle di vitello con uno scomparto principale, mentre la chiusura è a zip. Non manca il dettaglio della tracolla annodata che riprende l’intero stile della borsetta. Un modello, questo, che si presta ad infiniti abbinamenti di outfit ed è quindi estremamente versatile.

# La borsa a spalla Becky di Yves Saint Laurent

Per quanto riguarda invece il catalogo YSL borse, sembra che il modello Becky sia destinato a riscuotere un grande successo anche nei prossimi mesi, specialmente nella sua versione grande. Parliamo di una borsa che non ha bisogno di grandi presentazioni e che tutte le fashion addicted conoscono sicuramente: un modello raffinato ed elegante, in pelle matelassé con monogramma in metallo dorato sulla patta. La Becky di Saint Laurent è perfetta per tutte le occasioni, dalle cerimonie ai momenti meno formali: la tracolla con catena e pelle la rende infatti alquanto versatile ed accattivante.

# La borsa tote crochet di Prada

Leggerezza, trasparenze e colore: sono questi gli elementi che contraddistinguono le borse tote di Prada realizzate in rafia crochet, caratterizzate da due manici e logo ricamato sul fronte. Di certo parliamo di modelli inconfondibili, perfetti per celebrare l’arrivo della bella stagione e disponibili in colorazioni alquanto allegre: dal cedro al celeste, dal lilla al giallo. Parliamo di bag che sono l’ideale anche per tutta l’estate, da sfoggiare in città così come in spiaggia per essere sempre al passo con le ultime tendenze.

# La borsa Le Cagole di Balenciaga

Già indossata da Bella Hadid e Julia Fox, la borsa modello Le Cagole di Balenciaga è un vero e proprio must have per tutte le fashion addicted, che non possono perdere l’occasione di aggiungerla alla propria collezione. Parliamo di una versione più moderna dello storico modello Motorcycle Bag, dal profilo arrotondato e le linee più morbide. Disponibile in diverse varianti cromatiche che la rendono perfetta per la primavera, questa è una delle borsette più amate dai VIP.