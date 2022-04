Isola dei Famosi, la nuova coppia non convince: batosta prima della diretta

All’Isola dei Famosi la nuova coppia in Honduras sembrerebbe non aver fatto colpo sul pubblico del piccolo schermo e prima della diretta su canale 5 con Ilary Blasi potrebbe arrivare la batosta.

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento con la diretta su canale 5, la prima prevista per questa settimana.

Come al solito, come ogni puntata che si rispetti con Ilary Blasi, non possono mancare i colpi di scena perché i naufraghi non hanno alcuna intenzione, probabilmente complice la fame, di fingere che tra loro ci sia un sentimento profondo di affetto e stima. Senza contare che questa sera la conduttrice dovrà comunicare loro quale delle due coppie in nomination dovrà separarsi a continuare, se il pubblico lo vorrà, quest’avventura in solitaria.

A sfidarsi sono le coppie formate da Clemente Russo e Floriana Secondi, reduci proprio da Playa Accopiada, e Ilona Staller e Nicolas Vaporidis. Per scoprire chi tra loro avrà avuto la meglio dobbiamo aspettare il collegamento con Ilary Blasi, ma la curiosità è decisamente troppa così abbiamo chiesto ai nostri lettori di esprimere la loro preferenza in merito a questo nuovo televoto all’Isola dei Famosi.

Sondaggio Isola dei Famosi: chi abbonderà il programma di Ilary Blasi?

Ovviamente prima di svelarvi le preferenze dei nostri lettori, che hanno espresso il loro giudizio in merito alla faida tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni, bisogna fare alcune importanti precisazioni.

La prima è che questo è soltanto un sondaggio ideato per intrattenere gli utenti della rete e non ha alcuna validità ai fini del programma. L’unico televoto ufficiale resta quello lanciato e chiuso da Ilary Blasi durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi. Inoltre, attraverso questo quesito, non si vuole in alcun modo influenzare il giudizio dei nostri lettori ma soltanto comprendere le loro preferenze in merito ai programmi e personaggi trattati. Il risultato, tra l’altro, è stato stilato attraverso una media dei voti ricevuti e alla fine di questo articolo trovate le relative percentuali. Appurato ciò, scopriamo subito chi ha avuto la meglio tra le due coppie.

Ad avere la meglio è stata la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi. Anche se, è bene precisare, che i due hanno trionfato davvero per una manciata di voti rispetto alla neo coppia formata da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, che si sono ritrovati in squadra insieme da pochissimi giorni e non è detto, se il risultato di questo sondaggio dovesse corrispondere a quello del televoto, che gli sia data la possibilità di proseguire con il loro percorso. O almeno insieme.