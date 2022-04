I trend del momento a meno di 50 euro: la moda low cost colpisce ancora

By

Vuoi essere alla moda, ma senza spendere troppo? Ecco i capi trend del momento a meno di 50 euro.

Dalle borse geometriche, alle influenze rétro, passando per le guacche in tweed ed i mini tilleur: la moda di questa primavera ha avuto – e sta avendo – risvolti inaspettati.

Ci fa infatti fare un tuffo negli anni ’60 con le minigonne dal gusto vintage, per poi farci tornare negli anni ’90 con i completi girlie e nei primi anni del 2000 con i pantaloni a vita bassa.

Ma ci fa anche restare nei nostri anni con frange, pailettes, blazer, colori sgargianti, nuance briose, dettagli cut out e chi più ne ha più ne metta.

Restare al passo con i tempi non è sempre facilissimo, sia in termini di tempo, che di soldi.

Ma se ti dicessimo che puoi avere nel tuo armadio le ultime tendenze con meno di 50 euro? Ecco 5 capi creati ad hoc secondo questo principio per te.

5 trend del momento a meno di 50 euro

La moda è in continua evoluzione e, come dicevamo, non sempre è facilissimo restare aggiornati sulle ultime tendenze e sapersi adeguare a queste soprattutto.

Ma farlo, non deve voler dire spendere cifre esorbitanti. Ecco quindi 5 trend del momento a meno di 50 euro.

E se non dovessero bastarti, ecco altri 5 capi alla moda low cost.

Minigonna

“Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” ed è verissimo, ma questo non ci deve impedire di scoprirle comunque.

Emblema di femminilità, simbolo di emancipazione femminile, capo ormai iconico, la minigonna continua a regnare incontrastata sui capi “cult” di questa primavera.

Mary Quant la creò negli anni ’60 ed oggi migliaia di stilisti in tutta il mondo continuano a riproporla.

Ecco quindi una minigonna fucsia – che tra l’altro è tra i colori must di stagione – acquistabile su Shein a soli 6 euro.

Abito trasparente

Questa primavera no al pudore e sì alle trasparenze. Abbiamo visto sulle passerelle di tutto il mondo sfilare abiti trasparenti, segno che in questa stagione non dovremo avere paura di scoprirci.

E no, dire trasparente non equivale affatto a dire volgare, anzi. Ci si può scoprire pur restando sempre eleganti e lo dimostra questo abito – che su Shein è acquistabile a soli 21 euro – che è estremamente sensuale, ma allo stesso tempo ricercato.

Blazer intero

Il blazer è in assoluto uno dei must have per eccellenza di questa stagione. Dovrebbero coniare un nuovo termine per descrivere la sua importanza nella moda attuale.

Ma se ti dicessimo che puoi anche indossarlo come capo unico? Siamo abituate ad utilizzarlo come giacca, da sopra ad altri capi, ma in questo caso, diventa lui stesso un abito.

Chic ma al tempo stesso sexy, questo capo su Shein costa soli 16 euro.

Mini tailleur

Che sia per uscire, oppure per andare a lavoro, il mini tailleur infiamma le strade (e gli uffici) di tutte le città.

Emblema di questa primavera è la collezione di Chanel, ma ne esistono anche tantissimi altri, che rappresentano tutte le varie sfaccettature di questi “tailler in miniatura”.

Che sia in maglia, in lana, oppure in tweed, che sia monocolore, oppure multicolour, questo capo sa essere allo stesso tempo sexy, audace, ma estremamente raffinato.

Eccone uno acquistabile su Shein a soli 23 euro, in tweed, utilizzabile sia di giorno che di sera.

A stabilire la declinazione dell’outfit ci penseranno gli accessori. Se lo usi per andare in ufficio, scegli una maglia semplice – magari bianca – da indossare dentro alla gonna e da svasare, altrimenti se vuoi indossarlo di sera opta per un crop top

Abito cut out

Da Anne Hathaway a Victoria Beckam, passando per Zendaya, tutte le celeb sono pazze del cut out.

Roberto Cavalli, Alessandro Vigilante, Alberta Ferretti: tutti hanno inserito almeno un capo simile nella loro collezione primaverile.

Ma non è necessario rivolgersi a maison di questo calibro per averne uno nel guardaroba. Su Shein ad esempio è possibile acquistare questo abito nero a soli 16 euro.

Estremamente sensuale, questo capo ti permetterà di sentirti irresistibile in un attimo.

Indossalo con delle scarpe con il tacco (che sia a spillo, rotondo oppure quadrato non importa) nere, beige oppure colorate per creare lo stacco e non eccedere con gli accessori ed il gioco sarà fatto.