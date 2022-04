Risplendi grazie alle borse con i cristalli tra limited edition e novità

Non più solo lustrini ora sono i cristalli i veri protagonisti delle nostre serate mondane. Vediamo su quali borse puntare per catturare la luce.

Sono preziose, irresistibili, quasi introvabili, un po’ come dovremmo essere tutte noi nella vita sentimentale. Sono le borse cristallo, favolose e sfoggiate dalle influencer più famose.

Cambiano le forme ed il colore della pelle o del tessuto sotto i cristalli ma sono tutte scintillanti e super chic. Scopriamo quali comprare senza spendere una fortuna.

Le borse cristallo più belle del momento

Ci sono accessori che conquistano al primo sguardo e che, come quando senti un nuovo brano, sai già che sarà un successo.

il problema per noi fashion victim è che spesso poi al momento del desiderato acquisto ci si senta dire che “non è più disponibile, ma non è fuori produzione stia tranquilla”, oppure “deve solo arrivare, al momento non è qui in negozio” e, quindi, aspettiamo invano.

La pochette Venus di Benedetta Bruzziches è piccola, con l’interno foderato in raso di seta ciclamino e l’esterno tempestato di cristalli. Ha la chiusura in frame di metallo ed è attualmente in vendita su LuisaViaRoma a 780 euro.

La mini borsa con decorazione da portare a tracolla o a spalla realizzata da Alexander Wang è minimal, in perfetto stile anni Novanta. La chiusura superiore con zip è pratica è sicura. Costa 480 euro scontata del 40% su Farfetch.

La scintillante borsa pochette di Kwolf (17,96 euro su Amazon) ricorda i portamonete di secoli lontani. La forma morbida, il cordoncino per tenerla al polso e le tre varianti di colore – nero, oro giallo ed argento – invogliano a comprare tutte per creare match sempre perfetti.

La clutch in finta pelle rivestita di strass di H&M è un’ottima soluzione per chi vuol spendere poco ed al contempo avere un buon risultato da post Instagram. Costa 24,99 euro sul sito ufficiale.

Visto che sono le più richieste, parliamo anche della nuova borsa di Prada, la mini con cristalli sintetici su base di delicato raso lilla e forma hobo. Il prezzo è di 1400 euro ed il triangolo smaltato con il logo la rende riconoscibile tra mille.

La primavera è sia il momento migliore per cambiare portafogli sia per regalarsi una nuova borsa per le serate che si fanno sempre più miti e colorate.

Silvia Zanchi