Bere acqua prima di fare l’amore ti fa fare 3 cose incredibili

Bere acqua ed idratare il corpo apporta molteplici benefici per la salute ma forse non ti aspettavi che ti fa fare meglio l’amore.

Bere tanta acqua è un consiglio ricorrente del medico. Il nostro corpo ha bisogno di idratazione, inoltre l’acqua ci aiuta ad eliminare le scorie. Sai perché dovresti bere acqua prima di fare l’amore? Le ragioni sono 3 e sono incredibili.

Bastano due o tre bicchieri prima di fare l’amore per ottenere un incredibile beneficio che riguarda soprattutto gli uomini, ma i riflesso anche le donne ed è quello di allungare i tempi di erezione. Sei stupita da questa informazione? Non è la sola cosa incredibile che ti riveleremo oggi.

Bere acqua prima di fare l’amore, i tre benefici che non sospettavi

Svolgere una qualsiasi attività da idratati aiuta ad ottenere prestazioni migliori in linea generale poichè riduce l’affaticamento. Anche il rapporto sessuale che si può considerare un’attività fisica beneficia quindi dello stesso miglioramento. Gli esperti consigliano i non eccedere nel consumo di acqua prima di questa particolare attività fisica per evitare la sensazione di dover urinare e altri fastidi legati alla vescica. Diciamo che due o tre bicchieri di acqua assunti prima del rapporto sessuale sono più che sufficienti per ottenere i tre vantaggi sbalorditivi che stiamo per svelarti:

Facilitare la lubrificazione vaginale

La secchezza vaginale è la causa principale di rapporti intimi dolorosi. Una buona lubrificazione favorisce la penetrazione e il piacere derivante da essa. Esistono in commercio molti prodotti che aiutano le donne a favorire la lubrificazione ma forse non sai che l’acqua è una risorsa in questo senso.

Aumentare la prestazione fisica

L’idratazione aiuta la resistenza fisica durante lo sforzo e avere un rapporto sessuale implica parecchio movimento. Gli esperti consigliano ad entrambi i partner di bere un paio di bicchieri d’acqua prima di avvinghiarsi in modo da giungere entrambi più soddisfatti al traguardo.

Aumentare il desiderio sessuale

L’ultimo beneficio è forse quello più sorprendente. Alcuni studi confermano che bere acqua aiuta ad impennare il desiderio sessuale. Bevendo acqua si eliminano le tossine dal corpo e si lasciano gli ormoni liberi di fluire. Questi incidono positivamente sulla libido e sul desiderio sessuale. Un corpo libero e sano è un ottimo alleato per fare una maratona sotto le lenzuola.

Non dimenticare di bere acqua prima di fare l’amore e di raccontarci la tua esperienza.