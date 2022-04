Test dei Punti di Forza | Quale lato del tuo carattere ti salverà in futuro?

By

Con il test dei punti di forza scoprirai quali sono gli aspetti del tuo carattere che ti faranno andare avanti anche nei momenti più difficili, anche quando ti sentirai perduta.

Ogni individuo sviluppa, nel corso del tempo, un carattere complesso e molto sfaccettato. Arriva anche a rafforzare alcuni lati di sé e a tralasciarne altri, a seconda delle esperienze della vita.

Ci sono alcuni aspetti della personalità che, però, non dovremmo mai mettere da parte, trascurare o non esaltare abbastanza.

Si tratta di quei punti di forza intorno al quale il nostro carattere si è costruito e consolidato nel corso degli anni e grazie ai quali siamo diventate delle persone determinate e resilienti.

C’è da dire che analizzare se stessi non è mai semplice. Nella maggior parte dei casi, infatti, ci conosciamo abbastanza profondamente ma non siamo in grado di delineare con precisione quali sono i nostri veri pregi. Analizzare se stessi è sempre molto difficile.

Il test che ti proponiamo serve proprio a questo: a lasciar emergere i lati del tuo carattere che ti salveranno sempre, anche dalle situazioni più spinose.

Per questo test abbiamo scelto di utilizzare dei tarocchi rivisitati. I tarocchi sono profondamente legati alla psicologia umana, e ne rappresentano molto bene tutti gli aspetti.

Test dei Punti di Forza

Per fare questo test non c’è assolutamente bisogno di conoscere i tarocchi. Basterà lasciarsi guidare dall’istinto e scegliere la carta che ti rappresenta di più.

1 – La Forza

Anche se molti credono che, nei tarocchi, la forza rappresenti la forza fisica, non è così. Si tratta invece della forza della razionalità, in grado di tenere a bada tutti gli istinti. Una forte razionalità è in grado di controllare le paure e indirizzare i desideri, impedendoci di compiere azioni di cui ci potremmo pentire.

Se hai scelto questa carta significa che il tuo punto di forza è la tua razionalità. Sei una persona che molti definirebbero “quadrata”, affidabile, costante e soprattutto con una volontà incrollabile.

Sai quello che vuoi, sai come ottenerlo, conosci i tuoi punti deboli e sai gestirli perfettamente.

2 – La Stella

Le stelle rappresentano da sempre i sogni e i desideri dell’umanità. In passato indicavano la rotta ai naviganti e guidavano verso casa i viaggiatori.

Le stelle rappresentano la capacità di sognare e di muoverti sempre avanti. È questo il tuo pregio principale: il tuo cuore e la tua mente sono sempre alla ricerca di una nuova impresa da realizzare, di un nuovo obiettivo o semplicemente di una nuova aspirazione.

Forse le persone che ti conoscono da molto tempo pensano che tu sia una persona piuttosto infantile, dal momento che la capacità di sognare e di appassionarsi ai propri progetti viene considerata tipica dei giovani.

Non è così: sono coloro che sognano anche da adulti ad avere la forza e le potenzialità per cambiare il mondo.

3 – Il Cuore (matto)

Nei tarocchi tradizionali, la carta numero 0 è la carta del matto. Rappresenta l’inizio e la fine di un circolo, la capacità di abbandonarsi al destino e di godere del viaggio della vita.

Il “matto” è in grado di cogliere tutte le opportunità, di apprezzare ciò che di buono o di cattivo accade nella sua vita e trasformarlo sempre in un’opportunità di crescita e di apprendimento.

Non è un caso che, in questa particolare interpretazione dei tarocchi il Matto sia associato al Cuore. Il cuore rappresenta i sentimenti incontrollabili, ai quali ci si può soltanto abbandonare lasciando da parte la ragione.

Se hai scelto questa carta significa che il punto di forza del tuo carattere è la passione. Sei in grado di provare passioni profonde e di compiere grandi azioni sulla base di esse. Sei una persona che si lascia trascinare ma che è anche in grado di coinvolgere profondamente gli altri con il suo grande entusiasmo.

4 – L’Imperatrice

Nei tarocchi la carta dell’Imperatrice viene immediatamente dopo quella dell’Imperatore e rappresenta il principio femminile e spirituale dell’universo.

L’imperatrice è colei che ha il compito di mantenere perennemente le cose in equilibrio, creando armonia nel mondo e tra le persone.

L’imperatrice capisce le cause profonde delle cose e la vera natura delle persone. Sa usare il suo carisma naturale e il suo buon senso per ristabilire l’equilibrio, riportare la pace, evitare conflitti futuri.

Se hai scelto la carta dell’imperatrice significa che il tuo pregio principale è l’intelligenza emotiva. Sei in grado di capire profondamente le persone e di entrare in profonda connessione con loro. Sai essere tenera come una madre e decisa come una regina. Hai a cuore il bene di tutti coloro che ti circondano.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.