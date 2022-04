Dove trovi la tua pace? Il test di oggi ti aiuta a capire dove cercarla

Oggi vogliamo darti una mano a entrare più in connessione con te stessa e i tuoi bisogni. Il test della pace ti dirà cosa devi cercare!

Tutti, chi più e chi meno, ci troviamo spesso stressati, pieni di problemi e, figurativamente ma anche letteralmente, con i capelli dritti in testa.

Non importa se è un periodo frenetico della tua vita o se non hai molto da fare: lo stress colpisce uguale!

Il motivo potrebbe nascondersi in un fatto molto semplice: non riesci a trovare la tua pace!

Fortunatamente, il nostro test della personalità di oggi è qui per aiutarti.

Sei pronta?

Test della pace: guarda questo quadro e ti aiuteremo a trovare la tua

Fanno presto le influencer (o quelle che si credono tali) a consigliarti dall’alto di un post di Instagram (studiato, programmato da giorni e ben editato) dei modi per trovare la pace.

Bevete del tè verde, prendete un’ora di sole, respirate con calma: sì, sì, ma chi ha tempo per queste cose?

Oggi abbiamo deciso di proporti il test della pace che ci dirà in che cosa o come tu trovi la tua.

Certo, anche questo potrebbe risultare un poco “semplificato” ma fare un tentativo non costa niente, no?

Dovrai solo guardare questo bellissimo quadri dell’artista surrealista Jerry LoFaro. L’opera, come tante altre che puoi aver visto su CheDonna.it, ha ben più di un soggetto!

Noi ti chiediamo di dirci che cosa ha attirato prima il tuo sguardo: il test della pace farà il resto!

le mani o la montagna : hai visto le mani strette tra di loro che, però, possono sembrare anche una montagna. Perché abbiamo messo questi due simboli “insieme”?

Il motivo è semplice. Se hai visto una montagna o se hai visto la “scultura” della mani, il test ci dice la stessa cosa. La tua pace la trovi nel momento spirituale in cui prendi una decisione coraggiosa. Ti stiamo confondendo? Ci spieghiamo meglio. Le mani giunte sono una rappresentazione della fede e della spiritualità mentre la montagna rappresenta la spiritualità ed il coraggio. Questi simboli, insieme, ci dicono che per te la pace è nel credere, soprattutto in te stessa e nel tuo coraggio. Scegli quello che ti spaventa ma che vuoi e troverai la pace!

Per te, quello che è più importante, è la conoscenza. Conoscere, sapere, chiarificare: sono questi atti che ti assicurano la pace!

Cerca le cause o concentrati sulle questioni che ti interessano di più, esaminale a fondo, poco importa quanto siano triviali o quanto importanti.

Per te è necessario sapere più di qualsiasi altra cosa. Puoi essere in pace solo se hai tutti gli elementi!

La passione, la ricerca, lo stare sempre “sulle spine”: per te è importantissimo ed è l’unico momento nel quale ti senti in pace!

Questo può voler dire, purtroppo, che nei tuoi rapporti ti trovi sempre a desiderare “di più”, quelle farfalle nello stomaco che dopo un poco spariscono.

Forse anche il test che ci dice se sei felice o meno potrebbe aiutarci a capire come stai! Ricorda che il desiderio non è solo e sempre quello “nuovo”: devi coltivarlo in te, accendere la passione ogni volta per poter stare in pace!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.