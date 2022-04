Non provate a svegliarli: questi segni zodiacali sono dei veri dormiglioni!

Se stai leggendo questo oroscopo di sera invece che di prima mattina, ci sono buone chance che tu sia uno dei segni più dormiglioni dello zodiaco. Vediamo chi sono i tuoi amici!

Ah, le prime ore del mattino quando tutto sembra possibile e l’aria è fresca e frizzante: che bello svegliarsi prima di tutti gli altri e iniziare la giornata con calma, non è vero?

Bene (o meglio, male!) se sei nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo probabilmente non hai veramente idea di che cosa stiamo parlando.

Oggi, infatti, abbiamo deciso di scoprire quali siano i segni zodiacali che non possono veramente fare a meno di dormire: adorano farlo!

Ci sei anche tu tra i primi cinque?

I segni più dormiglioni dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Levatemi tutto, recitava una famosa pubblicità dei primi anni 2000, ma non il mio… beh, in questo caso potremmo dire “riposino“!

Oggi abbiamo deciso di scoprire insieme quali siano i segni più dormiglioni dello zodiaco: non è che sei tra i primi cinque?

Probabilmente, se stai leggendo questo oroscopo di pomeriggio o ad ora di pranzo, la risposta già la sappiamo.

Invece di svegliarti presto e di leggere l’oroscopo alle prime luci dell’alba, tu eri ancora a letto a ronfare!

Niente di male in questo, dai. Sappiamo che il fatto che tu sia una dormigliona non vuol dire che tu sia anche, per forza, nella classifica dei segni zodiacali più pigri fra tutti!

Gemelli: quinto posto

Per i Gemelli dormire è qualcosa di veramente fantastico… in certi periodi. Questo segno zodiacale, infatti, alterna momenti di estrema attività a momenti di ricerca della solitudine e della calma più totale.

Dopotutto, i Gemelli non sono considerati come il segno dalle “due personalità” per niente!

Quando prendete i Gemelli in un momento di calma sappiate che possono essere i più dormiglioni del mondo! Non riuscirete a smuoverli dal loro letto e dal loro mondo: non provateci neanche!

Scorpione: quarto posto

Cari Scorpione non vi sorprendete di trovarvi nella classifica dei segni più dormiglioni dello zodiaco.

Anche se siete persone particolarmente energetiche e piene di cose da fare, sapete essere anche estremamente vittime del vostro letto!

Gli Scorpione, infatti, sono persone che valutano tantissimo il relax e, che quindi, sanno anche sfruttarlo nel momento giusto.

Per questo, lavorando duramente come fanno, gli Scorpione sanno anche ritagliarsi lo spazio per rilassarsi: per loro una bella dormita equivale praticamente ad una vacanza. Il weekend, se non fossero spinti da qualcuno, non farebbero praticamente nient’altro!

Aquario: terzo posto

Ci sembra strano vedere i nati sotto il segno dell’Aquario in questa classifica, vero? Come fanno a stare tra i segni più dormiglioni dello zodiaco?

L’Aquario è decisamente un segno attivo, che ha tanta voglia di fare e che ha moltissimi amici e situazioni di cui occuparsi!

Questo vuol dire anche, però, che una volta esaurita la loro giornata piena di impegni e di situazioni, gli Aquario sognano il dolce dormire!

Ecco, quindi, che stare nella classifica dei segni più dormiglioni dello zodiaco improvvisamente ha senso per gli Aquario: se non possono dormire non possono neanche fare tutto quello che hanno da fare!

Pesci: secondo posto

I Pesci sanno benissimo che, quando si parla di queste classifiche, si troveranno sempre ai piani alti!

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, sono persone che adorano dormire o che adorano, più che altro, avere il proprio spazio!

Quando dormono o quando sonnecchiano i Pesci possono vivere veramente come vogliono.

Si lasciano andare a qualche fantasia, immaginano il futuro che desiderano e, soprattutto, possono creare tutti i colpi di scena che vogliono!

C’è un motivo, infatti, se i Pesci si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali che hanno sempre bisogno di emozioni forti!

Insomma, se i Pesci possono dormire o sonnecchiare invece di uscire vi assicuriamo che cederanno assolutamente alla tentazione.

I Pesci sono persone che amano riposare: perché dovrebbe essere un difetto?

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più dormiglioni dello zodiaco

Cari Cancro, sapevate benissimo di trovarvi nella classifica dei segni zodiacali più dormiglioni di tutto l’oroscopo.

Magari non vi aspettavate il primo posto, questo ve lo concediamo, ma dovete veramente riconoscere una cosa.

Siete veramente dei dormiglioni senza speranza!

Ai Cancro piace dormire perché gli piace anche poter disporre del proprio tempo con calma. Non vogliono sbrigarsi, strapparsi dal dolce abbraccio delle fantasie e correre ad affrontare il mondo!

Per i Cancro dormire è un modo per proteggersi dalle brutture che potrebbero circondarli. Adorano stare tra le loro coperte calde, possiedono una miriade di pigiami, pigiamini e vestaglie di pile e sanno apprezzare a fondo il potere di un pisolino.

Non mettetevi tra un Cancro e il suo sonno da otto ore!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.