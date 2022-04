By

È stata una professoressa dell’Eredità insieme a Roberta Morise, nonché una delle più amate dal grande pubblico. Ecco com’è e cosa fa oggi.

È stata una delle più amate professoresse dell‘Eredità insieme a Roberta Morise (che abbiamo recentemente visto all’Isola dei Famosi). Grazie alla sua naturale bellezza ha incantato i telespettatori, che ancora oggi non l’hanno dimenticata. È difficile però scandagliare la vita privata di questa affascinante soubrette e modella, che è sempre stata molto riservata. Ecco cosa sappiamo su di lei e che cosa fa oggi.

L’Eredità è uno dei programmi più seguiti del pre serata della Rai, anche grazie alla bellezza delle sue ‘professoresse’ che, negli anni, si sono avvicendate all’interno della trasmissione. Una in particolare ha colpito gli spettatori per la sua bellezza acqua e sapone e i suoi occhi azzurri ghiaccio davvero magnetici. Ecco di chi stiamo parlando e quale è stata la sua strada all’interno del mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando della splendida Elena Ossola, varesina classe 1983 che fin da piccola ha sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo. Si è infatti laureata in Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza di Roma (città che ha sempre amato) e ha subito tentato la carriera artistica partecipando, nel 2003, ai casting per Miss Italia. La sua bellezza sensuale ha fatto subito colpo e la giovane, seppur alle prime armi, è riuscita a rientrare tra le prime 10 ragazze più belle d’Italia, ricevendo la fascia di Miss Bioetyc-Deborah.

Da quel momento, Elena è entrata nel mondo delle spettacolo e non ne è più uscita. Ha ottenuto, nel corso degli anni, diversi lavori come modella, approdando infine a L’Eredità e a I Migliori Anni, dove ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico. Ha inoltre stretto una bella amicizia con Carlo Conti, che da sempre considera il suo mentore (a proposito, sapete che lavoro faceva Carlo Conti prima del successo?). Il successo ottenuto con queste trasmissioni le ha permesso di co-condurre diversi programmi TV e di iniziare il suo percorso di attrice con film come Trappola d’autore.

È stata una professoressa dell’Eredità insieme a Roberta Morise: ecco cosa fa oggi

Attualmente Elena Ossola continua la sua carriera di attrice anche se gran parte del suo tempo ama passarlo con il figlio, nato nel 2018.

Essendo Elena molto riservata, non si sa chi sua il padre e le foto del bambino sono introvabili online. Elena, comunque, tiene sempre aggiornati i followers sugli avvenimenti più importanti delle sue giornate e ha scelto come luogo di residenza proprio Roma, la città che le ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo e di ottenere il successo che tanto desiderava. Ricordate quest’altra notissima ex professoressa de L’Eredità? Eccola oggi!