Kate Middleton è ormai famosa per la sua bellezza acqua e sapone, ammirata da moltissime persone in tutto il mondo. Ma qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton? Ecco finalmente la risposta.

La duchessa di Cambridge Kate Middleton è una vera icona di classe e bellezza, sempre sotto i riflettori della stampa mondiale. La sua famiglia, d’altronde, non potrebbe essere più fotogenica tanto che spesso i cinque membri (Kate, William, George, Charlotte e Louis) compaiono tra le prime pagine dei giornali di gossip internazionali. Ma cosa rende Kate Middleton così bella? Finalmente è stata svelata la sua routine di bellezza (tra l’altro molto facile da seguire).

Kate Middleton è sempre sulle copertine dei principali giornali internazionali ed è ammiratissima per i suoi look sempre perfetti e la sua bellezza altera e molto regale. La duchessa, oggi quarantenne, sembra tra l’altro non soffrire affatto il passare del tempo, mantenendosi sempre giovane e fresca. Come ci riesce? Oltre ai buoni geni, Kate può contare sull’aiuto di un prodotto di bellezza davvero eccezionale dai risultati incredibili. Ecco quale.

Il segreto di bellezza di Kate Middleton

Sembra che Kate (di cui si è recentemente scoperta un’abitudine sorprendente) utilizzi ogni giorno un particolare gel antiage dagli effetti miracolosi.

Si tratta del Biotulin Supreme Skin Gel, un gel biologico in grado di dare risultati simili al botox ed eliminare le rughe, contribuendo a esaltare la naturale luminosità della pelle. Oltre alla bella duchessa di Cambridge, a farne uso pare siano molte altre celebrità di Hollywood, letteralmente stregate dalle potenzialità di questo prodotto. Si tratta infatti di un trattamento chiaramente molto meno invasivo del botox o del lifting (trattamenti a cui si sono invece sottoposte diverse star italiane).

Secondo quanto rivelato da alcune fonti, Kate sarebbe solita applicare il Biotulin Supreme Skin Gel ogni mattina sia sul viso che sul collo e i suoi effetti sarebbero visibili dopo un’ora dall’applicazione. Non sarebbe inoltre necessario applicare il gel più volte al giorno, dato che i suoi effetti durerebbero per tutta la giornata. Un vero elisir di bellezza dal costo, tra l’altro, del tutto ragionevole: si può infatti trovare facilmente online a meno di 50 euro.