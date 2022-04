Isola dei Famosi, testa a testa tra le naufraghe: il colpo di scena è dietro l’angolo

All’Isola dei Famosi tra le due naufraghe più forti c’è un vero testa a testa, ma chi delle due riuscirà a spuntarla? Il colpo di scena, come al solito, è dietro l’angolo.

L’Isola dei Famosi non sta affatto deludendo le aspettative del pubblico del piccolo schermo, proponendo un’edizione ricca di colpi di scena.

Durante il corso di queste settimane, alcuni concorrenti sono rimasti un po’ in sordina mentre altri sono riusciti ad emergere e creando non poche dinamiche in Honduras. Tra questi è impossibile non menzionare il percorso intrapreso tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Le due non hanno fatto troppo mistero di non tenersi troppo a genio e durante il corso delle puntate hanno manifestato questa sorta di malessere in svariate occasioni.

In particolar modo la moglie di Clemente Russo ha ammesso di trovare la showgirl falsa e di aver indirizzato Nicolas Vaporidis a mandarla al televoto per salvare se stessa. Anche se quest’ultima ha perso il televoto e si ritrova insieme a lei all’Isola Accopiada, ma chi tra le due ha conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico dell’Isola dei Famosi?

Televoto Isola dei Famosi: il sondaggio tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni

Per rispondere a questa domanda ci siamo rivolti ai diretti interessati, lanciando un sondaggio su Laura Maddoloni e Lory Del Santo all’Isola dei Famosi sui nostri canali social, chiedendo agli utenti della rete di esprimere la loro preferenza sulle due rivali di quest’edizione di Ilary Blasi, che ha ancora una volta lasciato senza fiato per il suo incredibile look.

Prima di rivelarvi chi hanno preferito gli utenti della rete, bisogna fare alcune precisazioni che non fanno mai male. La prima è che questo sondaggio è stato creato con l’unico scopo di intrattenere i nostri lettori ponendo loro domande in merito ai loro programmi preferiti e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi e prodotti trattati. Il risultato del sondaggio, tra l’altro è stato stilato attraverso una media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Detto questo, scopriamo subito la preferenza dei nostri lettori in merito a questo sondaggio, Il popolo del web ha premiato Lory Del Santo, ma attenzione anche in base a questo responso c’è un’altra doverosa precisazione da fare. In quanto la showgirl ha si ottenuto il maggior numero di preferenze, ma ha vinto per una manciata di voti.

Come potete notare dalle percentuali, la percentuale con cui Laura Maddaloni è stata sconfitta è davvero minima e questo segna un vero e proprio testa a testa tra le due protagoniste dell’Isola dei Famosi. Segno che entrambe non hanno lasciato indifferenti i fedeli sostenitori del programma condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo.