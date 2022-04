La crema più buona del mondo è pronta subito: le torte non saranno più le stesse

Quattro ingredienti e poche mosse per preparare la crema più buona del mondo, soffice e candida e non abbiamo bisogno delle uova

Spesso per farcire le nostre torte non servono ricette complicate ma solo un po’ di fantasia. Ve lo dimostriamo con questa crema al mascarpone bianca, una vera delizia pronta in pochi minuti e molto versatile.

Non abbiamo bisogno di farina, burro e uova, ma è tutto a base di latticini: mascarpone, ricotta, panna, più un po’ di zucchero a velo per insaporirla. Il risultato finale non è adatta a chi è strettamente a dieta, ma è perfetto per farcire torte a base di pan di Spagna, chiffon cakes, ma anche da mangiare al cucchiaio, aggiungendo un po’ di frutta

Crema al mascarpone bianca, bastano 10 minuti per prepararla

La crema al mascarpone bianca è già ottima così ma possiamo arricchirla con altri sapori. Proviamo con della cannella, i semini di un baccello di vaniglia, oppure se la mangiamo al cucchiaio con delle scegliette di cioccolato fondente.

Ingredienti:

400 g di mascarpone

250 g di ricotta vaccina fresca

350 ml di panna fresca da montare

80 g di zucchero a velo

Preparazione:

Prendiamo una ciotola ampia e versiamo subito il mascarpone insieme alla ricotta. Lavoriamoli insieme con una frusta a mano (non c’è bisogno di quella elettrica) fino ad amalgamarli bene. Il risultato finale deve essere quello di un composto morbido e cremoso. Poi mettiamo da parte, ma non di nuovo in frigo.

In un’altra ciotola invece monteremo la panna. Per avere un risultato perfetto e senza stress, basta lasciare la ciotola almeno per un’ora in frigorifero oppure 20 minuti in freezer, un po’ come quando prepariamo il gelato in casa.

Prima di partire con le fruste, questa volta quelle elettriche, aggiungiamo lo zucchero a velo setacciato e montiamo tutto fino a quando ha una consistenza compatta ma morbida. E a quel punto abbiamo tutto pronto per assemblare.

Riprendiamo il composto a base di mascarpone e ricotta, poi aggiungiamo la panna con movimenti dal basso verso alto con una spatola. Agiamo lentamente ma con decisione per non far smontare nulla.

Basteranno pochissimi minuti per la nostra crema al mascarpone bianca e a quel punto dovremo solo decidere come usarla. Possiamo anche prepararla in largo anticipo e lasciarla in frigorifero fino a quando serve, può stare almeno 24 ore coperta da pellicola.