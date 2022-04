Anna Safroncik rifatta? Ecco com’era la bellissima attrice

Anna Safroncik rifatta? Amatissima dal pubblico per la sua bravura e bellezza, ecc com’era all’inizio della carriera.

Anna Safroncik è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Il suo nome è legato a soap opera e fiction di grande successo che hanno fatto sognare i telespettatori come Centovetrine, Il ritmo della vita, Le tre rose di Eva, Gli anni spezzati, Il restauratore e tanti altri. Bravissima e capace di calarsi in ruoli sempre diversi, Anna Safroncik buca lo schermo anche con la sua bellezza mozzafiato.

Mora e con due occhi azzurri che ipnotizzano chiunque la guardi, quella della Safroncik è una bellezza elegante e raffinata, ma è sempre stata così? Ricordate com’era all’inizio della sua carriera? Andiamo a scoprirlo.

Anna Safroncik rifatta? Una bellezza naturale e mozzafiato

Anna Safroncik è sempre stata bellissima, sin dagli esordi. Una bellezza che l’attrice ha ereditato dai genitori. Anna è figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Čapkis e del tenore Jevhenij Safrončik. Cresciuta in Ucraiana nel mondo dell’arte, si è poi trasferita in Italia quando aveva 12 anni e, da adulta, ha poi scelto la strada della recitazione trovando la sua vera vocazione come dimostrano i tanti successi ottenuti. Una bellezza, quella di Anna che è ed è stata sotto gli occhi di tutti come dimostra la foto che vedete qui in basso.

La foto risale al 1998 quando la Safroncik partecipò a Miss Italia dopo aver vinto la fascia di Miss Toscana. Nella foto che vedete, Anna era bellissima esattamente come oggi. C’è, tuttavia, chi pensa che abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica ritoccando il naso. Sarà vero?

L’unica certezza è che la Safroncik è di una bellezza mozzafiato con cui fa innamorare davvero tutti. La sua vita privata, però, resta top secret. Conclusa la storia con il collega Giulio Berruti che oggi è fidanzato con Maria Elena Boschi, la Safroncik ha protetto il proprio privato da gossip e indiscrezioni varie.

Oggi, inoltre, nel corso della puntata di Verissimo, si racconterà insieme al padre che ha vissuto in prima persona il dramma della guerra in Ucraina ai microfoni di Silvia Toffanin. Sarà un momento emozionante e toccante per la Safroncik, il padre e la stessa Silvia Toffanin, ma anche per il pubblico di Verissimo.