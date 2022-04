Il prezzo assurdo dell’Uovo di Pasqua del Giubileo (già andato a ruba!)

Tra i molti prodotti messi in vendita per il Giubileo della Regina Elisabetta c’è un carissimo uovo di Pasqua: perché tutti lo hanno comprato?

Pare che la Regina Elisabetta sia molto golosa di cioccolato e che ogni anno riceva un particolare uovo di Pasqua realizzato appositamente per lei. Non stupisce quindi che il suo staff abbia voluto mettere in vendita un uovo di Pasqua in occasione del suo Giubileo.

L’uovo è stato realizzato in edizione limitata e numerata. Solo settanta esemplari sono stati messi in vendita e, come forse non ci si aspettava, sono andati esauriti immediatamente.

Perché proprio settanta e non di più? Semplice: ogni esemplare rappresentava un anno del regno di Elisabetta, che con il Giubileo di Platino festeggia proprio i 70 anni sul trono.

Non si trattava di un ovetto di piccole dimensioni, ma di un uovo gigante del peso di circa due chili. Ovviamente l’uovo è stato realizzato da una famosissima pasticceria del Regno Unito e è stato incartato in una confezione speciale.

Perché tutti vogliono l’uovo del Giubileo che costava una fortuna?

Il cioccolato utilizzato per confezionare le uova del Giubileo è tra i più pregiati del mondo ed è di origine belga. Per quanto riguarda l’altezza, l’uovo misura 33 cm ed è confezionato con i colori del Giubileo.

Il prezzo fissato per questa importante ed esclusiva creazione di cioccolato era di 145 sterline inglesi, cioè circa 174 Euro.

Si tratta senza alcun dubbio di un prezzo davvero importante per un oggetto deperibile, destinato a essere mangiato e quindi a durare davvero poco.

Naturalmente il valore dell’oggetto andava ben oltre le sue caratteristiche: si tratta di un oggetto simbolico e commemorativo, che i fan della famiglia reale acquistano per essere vicini alla Regina.

Davvero qualcuno avrà il coraggio di rompere l’uovo del Giubileo per scoprire quale sorpresa contiene? Probabilmente no. Con ogni probabilità – ammesso che ci sia davvero una sorpresa – i collezionisti manterranno ognuna delle 70 uova assolutamente integra, in maniera che l’oggetto non perda valore nel corso degli anni.

Ci si aspetta anche che nei prossimi mesi o nei prossimi anni le uova del Giubileo reale vengano rivendute a prezzi esorbitanti, come cimeli storici.

Del resto, non sarebbe la storia più assurda che si possa raccontare sui dolci legati alla Famiglia Reale.

Per fare un esempio piuttosto disgustoso, qualche tempo fa venne messo in vendita un pezzo della torta nuziale di Carlo e Diana. Una persona aveva conservato gelosamente nel proprio frigo alcune decorazioni della copertura di glassa e aveva deciso di metterle in vendita.

Ovviamente, ha trovato qualcuno disposto ad acquistarle pagandole profumatamente. Non è difficile immaginare che si trattasse di qualcuno ossessionato dalla coppia reale più famosa di tutti i tempi!

