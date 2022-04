Quale hai fatto tra questi quattro sogni più comuni? Ecco il vero significato

By

Il test dei quattro sogni più comuni in Italia ci aiuterà a capire che cosa ti voleva comunicare davvero il tuo subconscio. Pronta a scoprirlo?

Sapevi che in tutto il mondo e, ovviamente, anche in Italia ci sono persone che si occupano di monitorare quali siano i sogni più comuni?

Eh sì, perché anche se sei una di quelle persone che non ricorda mai i suoi sogni, tutti sogniamo!

Ancora meglio (o peggio, a seconda della tua sensibilità). Tutti facciamo sogni veramente molto simili!

Oggi abbiamo deciso di spiegarti il vero significato di quello che hai fatto tu. Pronta a scoprire che cosa ti voleva dire davvero il tuo subconscio?

Test dei sogni più comuni: dicci il tuo e scopri che cosa ti voleva dire il tuo subconscio

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità che ha le sue radici… nell’inconscio!

Per scoprire meglio chi sei, dobbiamo chiederti quale sogno hai fatto tra i quattro che ti proponiamo qui sotto!

Va bene, va bene, lo sappiamo: potresti essere una di quelle persone che non si ricorda assolutamente che cosa sogna, neanche sotto tortura!

Questi quattro che abbiamo evidenziato, però, sono tra i sogni più comuni in Italia! Forse, sforzandoti un poco, potresti riconoscere uno dei temi trattati.

Se hai sognato tutte queste cose, più di una volta, allora scegli quel sogno che ti è capitato di fare più spesso!

Allora, pronta a scoprire che cosa ti voleva dire il tuo subconscio grazie al test dei sogni più comuni?

Ecco i responsi!

sognare di essere incinta : beh, si tratta veramente di uno dei sogni più comuni, sia in Italia che nel mondo! Hai sognato di essere incinta e di dover portare a termine una gravidanza, come tantissime altre persone. Ma che cosa vuol dire nel test dei sogni più comuni? Da un lato potrebbe essere un desiderio di maternità che si esprime attraverso i sogni ma, dall’altro, potresti semplicemente star “ prevedendo ” qualcosa . Non sei una sensitiva ma il tuo intuito ti sta preparando ad una bella notizia. Arriverà tra poco, quindi fai in modo di essere pronta!

Se, però, hai sognato più di una volta di cadere (da un aereo, dal cielo, in un ascensore) dobbiamo dirti che il tuo subconscio ti sta avvertendo di qualcosa di strano. Hai paura ma, probabilmente, hai paura di qualcosa che ha a che vedere con te stesso. Credi di non essere abbastanza bravo o di non poter superare un ostacolo che vedi avvicinarsi.

Smetti di far finta che non ci siano delle nuove situazioni o dei nuovi meccanismi a cui rendere conto!

Forse puoi provare il nostro test del mare o del cielo per scoprire se sei felice di tutta la situazione o se, invece, non accetti il cambiamento perché non sei davvero contento!

Hai voglia di essere veramente te stesso e non vedi l’ora di poter farti conoscere per quello che sei. Ascolta il tuo subconscio: ti sta consigliando, finalmente, di liberarti dalle regole, dalle imposizioni e anche dai limiti (a volte mentali ma a volte anche sociali e fisici) che ti impediscono di essere la persona che vorresti essere. (Il test delle costellazioni, che ti dice cosa dovresti fare per sbloccarti, potrebbe esserti molto d’aiuto!).

Non trattenerti: sii te stesso e vedrai che chi ti ama davvero sarà solo felice per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.