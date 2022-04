La vita con loro è impossibile: questi segni sono veramente smemorati!

By

Un appuntamento, il cappello, il tuo compleanno: no, non è una lista a caso ma solo alcune tra le tante cose che i segni zodiacali più smemorati hanno dimenticato almeno una volta nella vita. Chissà se si ricorderanno di leggere l’oroscopo oggi!

Inutile cercare di girarci tanto intorno: sei smemorato o smemorata. Non fai altro che dimenticarti perché sei entrato in una stanza o la data del compleanno del tuo fidanzato.

Non parliamo, poi, di quando devi andare ad un appuntamento: hai bisogno di almeno dieci allarmi sul cellulare per ricordarti che cosa devi fare e quando!

Ma perché sei così?

Mm, forse l’oroscopo ne sa qualcosa! Chiediamoglielo subito!

I segni zodiacali più smemorati di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Impossibile cercare di chiedergli di ricordarsi qualcosa: i segni zodiacali più smemorati dell’oroscopo non riescono veramente a tenere nulla a mente!

Ehi, potrebbe non essere colpa loro… o tua!

Oggi, infatti, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di darci una classifica di quei segni che non ricorderebbero niente neanche sotto tortura.

Potrebbero essere dei perfetti agenti segreti alla 007 se non fosse che, probabilmente, si scorderebbero della loro missione!

Scopriamo chi sono i cinque segni zodiacali più smemorati di tutto l’oroscopo e, soprattutto, vediamo se ci sei anche tu in classifica.

Se, poi, ti scorderai di esserci… beh, saprai che avevamo ragione!

Bilancia: quinto posto

Come potevamo non iniziare la classifica con i nati sotto il segno della Bilancia?

Smemorati, sbadati… chi più ne ha più ne metta! La Bilancia è un segno a cui piace veramente tanto questo lato del suo carattere!

Voi direte: ma come è possibile? A nessuno piace essere considerato uno smemorato!

Beh, la Bilancia crede che sia una caratteristica dolce, buffa e anche un poco intrigante. Dimenticano tutto e tutti, si comportano come dei veri smemorati… ma sotto sotto non lo sono poi così tanto!

Gemelli: quarto posto

Ai Gemelli piacerebbe veramente tanto essere al primo posto della nostra classifica di oggi… non è vero, cari Gemelli?

Dovete sapere che i nati sotto il segno dei Gemelli sono veramente un poco scordarelli… ma non così tanto come vorrebbero farvi credere!

A volte si scordano di rispondere ai messaggi e, altre volte, non lo fanno di proposito.

Sanno di avere quest’aura da persone che si dimenticano di tutto e la sfruttano al massimo. Questo vuol dire, spesso, che un Gemelli si sforza così tanto di dimenticare le cose che… beh, le dimentica veramente! (State tranquilli, però: quando un Gemelli vuole ricordarsi qualcosa che ha a che vedere con la sua vita, soprattutto sentimentale, non si perde neanche una virgola!

Toro: terzo posto

I nati sotto il segno del Toro si meritano un terzo posto nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi per un motivo ben preciso.

Sono molto smemorati quando e soprattutto se devono ricordarsi qualcosa che non ha a che vedere con loro!

I Toro, purtroppo, sono fatti così. Più sono precisi ed inflessibili con le proprie cose, i propri schemi, i propri itinerari ed i propri oggetti e più finiscono per dimenticarsi assolutamente degli altri. Ehi, non è che sotto sotto i Toro nascondono un poco di egoismo?

Sagittario: secondo posto

Impossibile chiedere ai Sagittario di ricordarsi qualcosa! Questo è uno di quei segni zodiacali che, praticamente, vive una vita tutta sua, senza preoccuparsi mai degli altri.

Forse è proprio per questo che lo trovi anche nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi di tutto l’oroscopo!

Il Sagittario è un segno particolarmente incapace di tenere a memoria gli avvenimenti, gli impegni o qualsiasi altra cosa abbia a che vedere con altre persone.

Per il Sagittario, infatti, esiste solo una persona: sé stesso!

Ecco che, quindi, il Sagittario non tiene a mente praticamente niente. Per lui conta solo vivere l’emozione del momento, scegliere ogni giorno quello che vuole fare senza esserne schiavo. Chiedergli di ricordare qualcosa è come parlare con il muro!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più smemorati dell’oroscopo

Ehi, carissimi Pesci, se ci fosse una classifica per i segni zodiacali più sognatori fra tutti voi probabilmente sareste al primo posto anche lì. (Se volete ce n’è una con i segni zodiacali più spirituali tra tutti: credete di esserci?)

Non prendetevela così tanto, quindi, per questa vostra “vincita”!

Se siete nella classifica di oggi è perché, spesso, avere a che fare con voi può essere un vero incubo. Anche se voi vivete in un sogno!

I Pesci, infatti, sono persone che si dimenticano letteralmente qualsiasi cosa. Non fanno tanta attenzione ad impegni e a cose materiali perché non ne hanno bisogno!

Leggeri, aggraziati, completamente smemorati, i nati sotto il segno dei Pesci veleggiano per la vita senza mai guardarsi indietro.

Alle loro spalle ci sono shopper di tela lasciate sull’autobus, appuntamenti mancanti, agente riempite a metà e dimenticate sul tavolino di un bar e ex fidanzati che ancora si struggono per loro e di cui i Pesci non sanno assolutamente niente. Che bilancio!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.