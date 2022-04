Peperoncino: gli errori da non fare mai quando cucini

Scopri quali sono gli errori che non dovresti mai fare con il peperoncino quando ti appresti a cucinarlo o a inserirlo nelle tue pietanze.

Il peperoncino è molto usato come spezia per via della sua capacità di donare sia sapore che piccantezza. Il suo contributo in un piatto è tale da poterne rivoluzionare il sapore e per questo motivo è da sempre uno degli ingredienti più amati da chi ama la buona cucina.

Ci sono però degli aspetti di questo ortaggio che nessuno conosce. E ciò porta a commettere alcuni errori che se si sommano tra loro possono portare addirittura a rovinare un piatto. Ecco, quindi, tutto quel che dovresti sapere riguardo agli errori da non commettere mai più con il peperoncino. Scoprirli ti aiuterà a rivoluzionare i tuoi piatti e a rendere la sua presenza in essi ancor più preziosa.

Peperoncino: gli errori da non fare mai in cucina

Usare il peperoncino in cucina è sempre di grande aiuto. Oltre ad essere protagonista indiscusso di molti piatti famosi, rappresenta anche un modo per rendere più saporiti quelli più banali e in cerca della giusta nota di gusto.

Buono sia nelle preparazioni dolci e salate, il peperoncino è quindi un vero amico che in cucina bisogna però saper conoscere e trattare. Ci vuole, una sorta di dialogo (che dopotutto sta alla base dell’amicizia, no?) e che se ben instaurato può portare a risultati piacevoli e tutti da gustare. Cosa che, una volta scoperti ed evitati gli errori, potrai fare in modo semplice e quasi automatico.

Basarsi solo sul suo colore

Il primo grande errore che molti compiono quando si approcciano al peperoncino è quello di basarsi sul suo colore per stabilire quanto sia o meno piccante. Certo, un peperoncino verde è senza alcun dubbio meno forte dello stesso tipo quando è ben maturo. Ciò, però, non significa che lo sia meno di uno di altra qualità. Il colore, per farla breve, non aiuta quasi mai a capire quanto un peperoncino sia piccante. Per scoprirlo è infatti indispensabile conoscerne prima di tutto la varietà e, subito dopo, assaggiarlo.

Non assaggiarlo è tra gli errori che si fanno con il peperoncino

E passiamo così al secondo errore che in tanti fanno quando hanno a che fare con il peperoncino. Spesso lo si inserisce nei piatti senza controllarne l’effettivo sapore. Ogni peperoncino, però, in base alla stagionalità e ad altri fattori, cambia sia nel sapore che nell’effetto piccante. Prima di inserirlo in un piatto è quindi fondamentale assaggiarlo in modo da non andare incontro a brutte sorprese. Prima tra tutte quella di un piatto troppo piccante e, seconda ma non ultima, quella di uno con poco sapore.

Esagerare con le quantità

Il peperoncino va sempre dosato. Se nelle giuste quantità è infatti in grado di insaporire un piatto, inserito in dosi spropositate può rovinarlo o renderlo immangiabile. Quando si prepara qualcosa che lo contiene è quindi importante non spingersi mai troppo in là e nel dubbio è preferibile metterne un po’ in meno che in più. Così facendo si otterrà un pasto equilibrato e ricco di gusto.

Ora che hai appreso quali sono gli errori da non fare mai più quando decidi di usare il peperoncino che, tra le altre cose, è anche ricco di proprietà, i tuoi piatti saranno estremamente più semplici da realizzare e, sopratutto più buoni. Un modo come un altro per offrire qualcosa di davvero speciale ai tuoi ospiti senza per questo correre rischi di alcun tipo dal punto di vista del sapore e della struttura del piatto che sceglierai di preparare.