Consigli utili per non ingrassare di notte: ecco cosa evitare

Grazie a questi pochi consigli utili ecco come non ingrassare di notte: scopriamo cosa evitare e le abitudini errate.

Ebbene sì anche di notte si può ingrassare, e questo è dovuto al fatto di avere abitudini sbagliate, non solo prima di andare a letto, ma anche nel corso della giornata. Molto spesso poi i problemi legati al sonno possono provocare anche l’aumento di peso.

Avere abitudini sane e non solo a tavola, ma anche negli altri aspetti quotidiani della vita, sicuramente va a determinare anche una minore o maggiore perdita di peso o al contrario una tendenza o meno ad ingrassare.

Ma perché ingrassiamo anche di notte mentre si dorme? Questo si può spiegare semplicemente andando a scoprire quali sono le abitudini non sane e assolutamente da evitare. Scopriamole.

Ecco le abitudini sane per non ingrassare di notte

L’aumento di peso nelle ore notturne, quando siamo coricati e stiamo dormendo è dovuto principalmente alle cattive abitudini che assumiamo durante il giorno. Molto spesso capita anche di avere un sonno disturbato, di non riuscire a riposare bene e questo non fa che aumentare la possibilità di prendere peso.

La carenza di sonno infatti stimola la grelina, ovvero l’ormone dell’appetito, al contrario fa diminuire la leptina, ovvero l’omone che innesca il senso di sazietà. Tutto ciò porta ad un circolo vizioso che non fa altro che farci aumentare irrimediabilmente di peso.

Come uscirne? Scopriamo quali sono le cattive abitudini da evitare per non ingrassare di notte.

1) Cenare al giusto orario. Né troppo in anticipo rispetto all’ora in cui andremo a dormire altrimenti rischiamo di fare spuntini prima di andare a letto con la conseguenza di accumulare grasso e chili. Né mangiare troppo tardi perché questo provoca un inevitabile aumento di peso visto che non riusciamo a smaltire la cena prima di coricarci. Non solo mangiare tardi ci farà anche addormentare male e questo provocherà un aumento di peso. Perché come sappiamo dormire le giuste ore di sonno e farlo nel modo giusto è la strada da percorrere per dimagrire.

2) Consumare cibi leggeri. Anche l’importanza di scegliere pasti non troppo abbondanti e preparati con cibi leggeri è fondamentale per non ingrassare di notte. Meglio evitare cibi ad alto contenuto glicemico poi.

3) Evitare di mangiare prima di dormire. Meglio non incamerare ulteriori calorie poi difficili da buttare giù se proprio non possiamo farne a meno qui trovi alcuni spunti utili per non ingrassare, scegliendo i cibi più adatti.

4) Spegnere dispositivi elettronici ed evitare la luce mentre si dorme. Molti hanno l’abitudine di addormentarsi di fronte alla tv accesa con il rumore in sottofondo e la luce dello schermo luminoso. Questo disturba il sonno generando una diminuzione della melatonina e causando anche l’aumento di peso. Il segreto per dormire bene è spegnere tutti i dispositivi, tra cui cellulare, pc o tv almeno un’ora prima di dormire. Il nostro sonno ne trarrà davvero beneficio e di conseguenza anche la nostra linea.

5) Evitiamo sostanze eccitanti. Meglio evitare di prendere il caffè o un tè prima di coricarci, non faremo altro che rendere il sonno agitato. Sì invece alle tisane specie quelle rilassanti.

6) Bandire gli alcolici. Essendo ricchi di calorie meglio evitarli prima di dormire o comunque alla sera, in primo luogo perché ci fanno aumentare di peso e in secondo luogo perché creano anche problemi di sonno.