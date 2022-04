Tutti i metodi fai da te per ridurre le (odiosissime!) zampe di gallina!

By

Zampe di gallina: i migliori metodi fai-da-te per riuscire a sbarazzarsene senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Le zampe di gallina, come ben sai, sono le linee sottili che appaiono intorno agli occhi. Queste, così come le rughe, sono una parte inevitabile e naturale del processo di invecchiamento.

Tuttavia, è possibile ridurre l’aspetto delle zampe di gallina con un buon regime di cura della pelle. Qui di seguito puoi scoprire i metodi migliori per ridurre il più possibile le tanto odiate zampe di gallina.

Zampe di gallina: i migliori metodi fai-da-te

La tua pelle usa le proteine dell’elastina e del collagene per mantenere una carnagione giovane. Con il tempo però, il tuo corpo ne produrrà sempre meno.

La tua pelle quindi perderà elasticità e non sarai più in grado di sostituire le cellule morte della pelle così velocemente. Quando ciò accade, iniziano a comparire le famose zampe di gallina. Per te abbiamo quindi selezionato i metodi fai-da-te più efficaci per ridurle.

Aloe Vera

L’Aloe Vera ha grandi proprietà antiossidanti e contiene molte vitamine e minerali essenziali, che includono un’alta concentrazione di vitamine A, C, E e B12. La pianta contiene anche acido folico e colina che sono molto buoni per la pelle.

Quindi non ti resta che tagliare una foglia fresca di Aloe Vera e spremere il gel che trovi al suo interno. Applicalo sul viso e lascialo in posa tutta la notte. Al mattino, non devi fare altro che sciacquare il viso con acqua fredda.

Maschera per il viso all’albume d’uovo

L’albume d’uovo contiene magnesio che è ottimo per il tuo corpo perché disintossica e pulisce la pelle. Non solo, l’albume d’uovo la fa apparire più liscia.

Per preparare una maschera per il viso a base di albume d’uovo, bisogna sbattere un albume d’uovo fino a renderlo spumoso. Prima dell’applicazione, assicurati che il tuo viso sia rilassato. A questo punto lascia asciugare la maschera e applica un secondo strato. Tieni la maschera per 15 minuti e poi lavala con acqua e sapone. Dovresti ripetere questo processo un paio di volte alla settimana.

Olio di cocco

L’olio di cocco può essere usato per nutrire la pelle. Contiene un’alta quantità di vitamina E e sarà in grado di ritardare la comparsa di rughe e zampe di gallina.

Strofina un po’ di olio di cocco intorno agli occhi ogni sera prima di andare a dormire. Bastano solo alcune gocce. Fatto ciò, strofina delicatamente l’olio sulla pelle.

Cerotti per gli occhi al cetriolo per ridurre le zampe di gallina

I cetrioli sono ricchi di vitamine B5 e B6, che hanno proprietà lenitive e aiutano a ridurre l’aspetto delle rughe. Quindi, sdraiati e metti una fetta di cetriolo su ogni occhio. Lasciala appoggiata per circa dieci minuti. Puoi ripetere lo stesso procedimento giornalmente.

Maschera di yogurt e miele

Il miele ha proprietà idratanti ed aiuta a rimuovere i batteri. Funziona anche come antiossidante per mantenere la pelle morbida. L’acido lattico contenuto nello yogurt esfolia la pelle e aiuta a mantenerla soda e liscia.

Per realizzare una maschera con yogurt e miele, versa in una ciotola una quantità uguale di questi due ingredienti. A questo punto mescola e applica il prodotto sul viso. Lascia agire la maschera per 10 minuti e poi risciacqua con acqua fredda.

Esfoliante al limone tra i metodi fai-da-te

I limoni contengono un’alta quantità di acido citrico che funziona come esfoliante per rivitalizzare la pelle. Il succo di limone rimuove efficacemente le cellule morte della pelle e ti aiuterà a sembrare più giovane.

Strofina quindi il succo di limone fresco sulle tue zampe di gallina, lascia agire per 10 minuti e risciacqua il viso con acqua fredda. Puoi ripetere questo processo un paio di volte al giorno.