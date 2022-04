Con il test di oggi ti sveleremo il tipo di uomo da cui devi stare lontana

Il test dell’uomo sbagliato per te è qui per aiutarti a capire meglio quali sono le persone da cui devi stare alla larga. Che dici, lo proviamo insieme?

Quante volte ti è capitato di chiederti se il tuo partner fosse o meno quello giusto?

Dai, non fare la timida: tutti, prima o poi, ci siamo fatti questa domanda!

Che tu sia ancora fidanzata con qualcuno con cui non ti sembra di riuscire a vedere il futuro, che tu stia progettando il matrimonio o che tu sia single, non preoccuparti.

Abbiamo un test della personalità perfetto per te!

Eh sì, si tratta di un’illusione ottica decisamente particolare: sei pronta a giocare con noi?

Test dell’uomo sbagliato per te: dimmi cosa vedi nel quadro e scopri da chi devi stare lontana

No, purtroppo questo non è come quei servizi di SMS dei primi anni 2000 ai quali potevi mandare un messaggio per una cifra mostruosa e ricevere in cambio una previsione della tua vita sentimentale e un calcolo della tua affinità di coppia.

(Oltre, ovviamente, un abbonamento a svariati abbonamenti che costavano cinque euro al giorno, ti prosciugavano il conto e facevano sì che i tuoi genitori ti levassero il telefono).

Anche se non siamo all’altezza di tali servizi, fidati di noi. Il test dell’uomo sbagliato ci dirà qual è il tipo di persona dalla quale devi stare assolutamente alla larga!

Che ne dici di provarlo insieme?

Per sapere quale persona devi evitare, abbiamo pensato di proporti un quadro dell’artista surrealista Mihai Criste.

Come vedi, il soggetto di questo dipinto è decisamente particolare.

Noi vogliamo sapere, ovviamente, che cosa hai visto tu prima: una farfalla, un girasole o… ehi ma sono dei meccanismi di orologio quelli? Ma… quella farfalla ha delle lancette al posto delle antenne? Aiuto!

hai visto una farfalla : diciamoci la verità. Tu sei una persona pratica e con i piedi per terra. Non hai bisogno di un partner che sia sempre frivolo, libero e completamente ingestibile!

Anche se ti sei trovata spesso attratta da persone che sono dei veri e propri spiriti indomabili (e ti potrebbe essere utile, forse, fare anche il nostro test delle apparenze ) questo non vuol dire che siano le persone giuste per te!

Devi stare alla larga, secondo il nostro test, da tutte quelle persone che si professano slegate da qualsiasi tipo di vincolo o di legame.

Accetta il fatto di essere una persona che ha un percorso ben preciso, tappe definite e obiettivi da raggiungere. Le persone che vivono alla giornata non vanno bene per te!

Abbiamo la sensazione che, per te, l’uomo sbagliato sia quello troppo estroverso e solare. Eh sì, ti fai ammaliare da tutti coloro che sono estremamente socievoli e chiacchieroni, non è vero? Ti piace avere un partner che non stia immusonito in un angolo ma uno che sia l’anima della festa!

Peccato che, in una relazione, questo voglia dire che prima o poi sentirai i cocenti morsi della gelosia. Il test ci dice che è meglio che tu stia alla larga dai partner troppo “compagnoni”. Finirete per litigare tantissimo perché non riuscirai a regolare la tua gelosia!

Il test dell’uomo sbagliato, comunque, ci svela che sei una persona che dovrebbe stare alla larga… da quelli troppo precisi! Spesso ti sei ritrovata in relazioni con persone estremamente organizzate… quasi fino allo sfinimento!

Tu sei una persona decisamente più libera e spensierata, che ha bisogno del brivido dell’avventura. Il test dell’uomo sbagliato ci dice che dovresti lasciar perdere i ragionieri e cercare uno spirito che sia molto più affine al tuo!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.