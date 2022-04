Questa parmigiana light non è come le altre: provala e capirai!

L’antipasto più strepitoso del nostro pranzo è una combinazione tra verdure, affettati e formaggi: la parmigiana di zucchine

Un antipasto semplice dal sapore pieno. Tutto questo è la parmigiana golosa di zucchine grigliate, una delle molte varianti alla classica ricetta a base di melanzane. Una volta le zucchine maturavano realmente in estate, ma adesso già in primavera sono belle e anche buone, quindi può essere un piatto da presentare anche nel pranzo di Pasqua.

Le zucchine sono grigliate per un piatto più leggero, la mortadella può essere sostituita con del prosciutto cotto, la provola con della scamorza, della fontina o un altro formaggio filante. Insomma, ingredienti interscambiabili per una ricetta golosa. E poi c’è il vantaggio che possiamo preparare tutto la sera prima oppure direttamente congelare.

Parmigiana golosa di zucchine grigliate, anche monoporzione

Se non vogliamo porzionare la parmigiana golosa di zucchine grigliate (qui troverai i trucchi per cuocerle a perfezione) prima di portarla in tavola, possiamo preparare direttamente delle cocottes monoporzione e cuocere quelle in forno. Il principi è lo stesso, regoliamoci solo bene sugli strati.

Ingredienti:

6 zucchine

150 g provola affumicata

200 g mortadella

60 g formaggio grattugiato

50 g pangrattato

1 ciuffetto di prezzemolo

40 g burro

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione

Il primo passaggio è quello relativo alle zucchine. Laviamole e spuntiamole eliminando le estremità. Poi tagliamole a fettine cercando di farle tutte più o meno regolari. Grigliamole su una piastra calda da entrambi i lati per un paio di minuti.

Non appena le zucchine grigliate sono pronte, mettiamole tutte in una ciotola e condiamo con un pizzico di sale e del prezzemolo tritato fresco, poi lasciamo da parte.

Imburriamo una pirofila sia sulla base che sui lati e versiamo sulla base un po’ di pangrattato per non fare attaccare la parmigiana durante la cottura. Poi adagiamo un primo strato di zucchine e queste disponiamo le fette di provola affumicata (o del formaggio che abbiamo scelto) e quelle di mortadella. Poi ancora zucchine, ancora provola e mortadella.

Andiamo avanti così fino a quando non saranno esaurite le zucchine. Sull’ultimo strato dobbiamo mettere ancora provola, poi il formaggio grattugiato e qualche fiocchetto di burro.

Inforniamo a 200° per circa 25 minuti o fino a quando in ogni caso la superficie diventa bella dorata. Poi sforniamo e serviamo la parmigiana golosa di zucchine grigliate calda o tiepida.