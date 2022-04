Siamo giunti alla fine della sesta puntata dell’Isola dei Famosi. Che look ha scelto la splendida conduttrice Ilary Blasi per l’occasione? Ecco il look sensuale di Ilary Blasi scelto per la sesta puntata dell’Isola dei Famosi.

Una puntata davvero ricca di avvenimenti l’ultima dell’Isola dei Famosi. Ad arrivare a Playa Sgamada è stato Nick dei Cugini di Campagna, da poco privato del suo compagno di avventure Silvano, eliminato in seguito a una brutta battuta. Il posto di Silvano è stato poi preso da Blind. A essere eliminata è stata la coppia Lory-Marco, un’eliminazione che è dispiaciuta a gran parte del pubblico. Come al solito, Ilary Blasi ha catturato l’attenzione con un look decisamente da femme fatale.

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi è stata movimentata come sempre. Lory Del Santo e il compagno Marco hanno perso al televoto contro i fortissimi Ilona Staller (che ha recentemente rivelato un terribile dramma personale) e Roger. C’è stato poi un colpo di scena inaspettato: per la prima volta si è aperto un veloce televoto per decidere chi eliminare tra le donne rimaste a Playa Sgamada. A perdere al televoto è stata la bella Roberta, che è stata costretta a lasciare definitivamente l’isola e a tornare in Italia.

Non è tutto: nel corso della puntata Ilary Blasi ha fatto un annuncio molto atteso dal pubblico a casa. La conduttrice ha infatti annunciato che manca davvero poco alla separazione delle coppie, che si troveranno poi a gareggiare da soli. La competizione, quindi si fa sempre più serrata sull’isola. Ma che look ha scelto Ilary Blasi per questa nuova puntata?

Il look sensuale di Ilary Blasi per la sesta puntata dell’Isola dei Famosi

Passano le puntate ma Ilary Blasi non delude mai con i suoi look sempre perfetti (d’altronde, con un corpo come il suo è difficile sbagliare!).

Per quest’ultima puntata dell’Isola dei Famosi la bella conduttrice ha optato per un look total black da femme fatale che ha messo in risalto il suo fisico snello e slanciato. La Blasi ha infatti indossato un crop top nero, con eleganti sbuffi sul davanti, che la lasciato le spalle scoperte. Al top, Ilary ha abbinato pantaloni neri morbidi e ampi a vita alta di tessuto simile al raso, che hanno slanciato notevolmente la sua figura. Un look decisamente diverso da quello chiarissimo indossato nella scorsa puntata.

Per quanto riguarda le calzature, la conduttrice ha optato per un paio di décolleté nere, mentre ai polsi ha indossato gli immancabili bracciali spessi, stavolta di colore nero, per riprendere il colore della mise. A rendere più casual il look è stata la scelta dell’acconciatura: la Blasi ha infatti scelto di lasciare i capelli sciolti sulle spalle e si è rivelata una scelta azzeccata. I lunghi capelli biondi, infatti, hanno aggiunto brillantezza e colore al look monocromatico.