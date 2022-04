Fermati a guardare l’ultimo outfit di Simona Ventura e copialo in pochi step

Una diceria popolare dice che “quando si è giovani si sta bene con tutto”. A parte il fatto che sia falso, non è l’età a fare lo stile ma sempre e solo la persona. Simona Ventura, come tante star nazionali ed internazionali, ha seguìto le tendenze più diverse e l’outfit sfoggiato su Canale 5 ne è la dimostrazione.

Sicuramente le donne che fanno parte di una coppia in crisi lo staranno seguendo attentamente dalla prima puntata (il 23 marzo) ma per tutte le altre è comunque una buona occasione per fare il punto della propria situazione sentimentale. Il programma “Ultima Fermata” però, per noi, va visto anche sotto lo sguardo critico della moda ecco perché oggi parliamo del look di Simona Ventura.

La collana con cristalli porta la scritta “Amore” in perfetta armonia con i temi trattati, la giacca in pelle da vera biker con doppia fascia bianca e rossa rappresenta la combattività necessaria per salvare una relazione anche quando sembra troppo tardi.

Ecco perché copiare l’outfit di Simona Ventura è un’idea vincente

Non serve essere in tv per scegliere un abito fucsia ma è meglio essere in forma perché, come tutti i colori fluo, non lascia scampo ai rotolini in eccesso.

Il vestito rosa shocking con colletto a revers e scollo a V di Zara ha un romantico fiocco in vita che cade morbido sull’apertura anteriore creando un gioco di geometrie interessante. La chiusura laterale che lascia la cerniera nascosta dalla cintura è il dettaglio che fa apparire questo abito un pezzo unico. Costa 39,95 euro sul sito ufficiale del brand.

Su Yoox invece Chiara Boni con La Petite Robe propone un vestito midi (314 euro anziché 570 e.) in jersey sintetico con fusciacca, collo ampio, maniche lunghe ed interno sfoderato. Da portare con i tacchi a clessidra che tanto si vedono in giro in questo periodo e con una pochette aa contrasto.

Un po’ orientale ed un po’ americano, l’abito di Simona Corsellini sullo store Marina C. è in tinta unita fucsia con frange sulle maniche e sulla parte centrale anteriore dove c’è un profondo scollo che riprende il taglio sulle gambe. Il tessuto è ricamato con fantasia floreale ton sur ton e chiama una scarpa chiara, neutra.

Tra le regine di Instagram c’è senza dubbio Chiara Biasi ma in tv c’è l’unica ed inimitabile Super Simo che anche in questa sua ultima avventura non si smentisce mai. E noi, ora, attendiamo il prossimo look!

Silvia Zanchi