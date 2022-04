Eleonora Daniele rifatta? Ecco com’era ai tempi del Grande Fratello

Era una gieffina, oggi è una conduttrice di successo: Eleonora Daniele è sempre bellissima, ma ha fatto ricorso alla chirurgia estetica? Scopriamolo.

Ci sono tanti personaggi partiti dal Grande Fratello che hanno poi intrapreso, grazie a quell’esperienza, una vera carriera nel mondo della tv. Una di queste è Eleonora Daniele, diventata popolare grazie alla seconda edizione del reality show. Aveva soltanto 24 anni quando entrò nella casa più spiata d’Italia, ma da allora ne ha fatta di strada.

Eleonora colpì fin da subito per la sua spiccata bellezza: capelli biondissimi, occhi chiari e lineamenti raffinati. Ma non solo un aspetto gradevole, la Daniele si è data da fare con professionalità e studio diventando giornalista dopo la laurea alla LUMSA. Nel suo curriculum diverse partecipazioni in fiction tv e programmi, ma la vera svolta arriva nel 2004, quando prende il timone di Unomattina.

Dopo anni di lavoro in Rai come conduttrice dello spazio di informazione quotidiano, approda poi a Storie Italiane, in cui è impegnata ancora oggi raccontando vicende di attualità, cronaca e indagini giornalistiche. Eleonora Daniele oggi è una donna e mamma a tutti gli effetti, ma la sua bellezza rimane abbagliante. Ha ricorso a qualche ritocchino estetico nel corso di questi anni? Scopriamo insieme com’era in origine.

Nessun segno di cambiamento estetico, Eleonora Daniele bellezza naturale

Il viso della conduttrice è ancora fresco e luminoso, seppur con qualche piccolo segno di rughe d’espressione. Proprio questa è la testimonianza di come, a prima vista, sembri che la Daniele non abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Guardate questo confronto con quando era una concorrente del Grande Fratello 2, noterete facilmente che i bellissimi lineamenti di Eleonora siano davvero molto simili ad oggi.

Andando a dare uno sguardo più approfondito agli zigomi, ad esempio, si può vedere come fossero esattamente identici anche quando la giornalista della Rai era ancora ventenne. Stessa cosa anche per le labbra e il naso, che non sembrano aver subito nessun tipo di modifica. Soltanto le sopracciglia risultano sollevate rispetto a un tempo, ma potrebbe essere più che altro il frutto del make-up piuttosto che della chirurgia.

Durante le sue apparizioni televisive in effetti, Eleonora Daniele utilizza spesso un trucco abbondante e ben curato, ma abbiamo avuto modo di vedere che risulta stupenda anche senza un filo di trucco. Una vera fortuna insomma, quella della conduttrice che ha davvero un viso che buca lo schermo.

Qualche tempo fa, la stessa Daniele ha raccontato che durante la gravidanza ha assunto ben 20 kili che la facevano sentire fortemente appesantita. Con un po’ di impegno e tanto allenamento accompagnato da una corretta alimentazione ha però recuperato la sua forma nell’arco di circa un anno.