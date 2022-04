Tutti gli usi della crema depilatoria (non serve solo a rimuovere i peli)!

Crema depilatoria: forse non lo sai ma è estremamente versatile. Scopriamo insieme come più essere utilizzata.

Esiste qualcosa che le persone si rifiutano di fare quando si tratta di beauty? A quanto pare no. Molte volte i rimedi dell’ultim’ora si rivelano inefficaci, ma c’è un trucchetto, in particolare, che, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web.

Questo nuovo trucco consiste nell’utilizzare la crema depilatoria per rimuovere il make up dal proprio viso. Ma la domanda sorge spontanea: che effetto potrebbe avere sulla tua pelle? Dopo tutto, non stiamo parlando di una innocua maschera al cetriolo.

Crema depilatoria, la versatilità che non ti aspetti

Eppure, quando si guarda agli ingredienti della maggior parte delle creme depilatorie, gli ingredienti non sono troppo scadenti. Infatti, la maggior parte di essi sono formulati con ingredienti come il sorbitolo, usato principalmente come umettante nella cura della pelle e l’acido palmitico, un ottimo emolliente.

Il problema è che la pelle intorno ai nostri occhi è troppo sensibile per affrontare alcuni degli altri ingredienti che si trovano nella crema depilatoria. Quindi, anche se potrebbe funzionare come struccante per il resto del viso, certamente non è il prodotto ideale da utilizzare per rimuovere tutto il make up. Anche perché potresti andare incontro ad eventuali irritazioni, soprattutto agli occhi. Quello che ti vogliamo consigliare è che, se non hai altra scelta, puoi optare per la crema depilatoria. Però, se ne hai la possibilità, ti suggeriamo di puntare su un’opzione più sicura come una lozione. Anche l’olio d’oliva può fare miracoli!

Comunque la crema depilatoria non viene utilizzata solo per la rimozione del trucco, bensì è un ottimo alleato contro le macchie di make up. Infatti, è in grado di eliminarle in men che non si dica, se la sua applicazione viene seguita da un rapido ciclo di lavaggio in lavatrice. Basta semplicemente applicare una spruzzata o due di crema sulla macchia, lasciarla riposare per circa 10 minuti prima di tamponare accuratamente. A questo punto puoi risciacquare la macchia con acqua fresca e lavare l’indumento in lavatrice.

Questo consiglio è utile anche per quando vuoi comprare magari l’ultimo capo disponibile in un negozio nella tua taglia, ma ti sei resa conto che ha una macchia di make up. Sapere che toglierla non è così difficile come pensavi rende un po’ meno scoraggiante l’acquisto. Inoltre, è una buona scusa per convincere il negozio a farti uno sconto sul pezzo.