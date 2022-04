La tua bocca è piena di tagli? Potrebbe essere cheilite

La cheilite è una forma di infiammazione a carico della bocca. Scopri quali sono i sintomi e le possibili cure.

La cheilite è un’infiammazione delle labbra che tende a presentarsi in zone diverse che vanno dagli angoli della bocca, al bordo fino alla zona che si trova intorno alle labbra.

Si tratta di un problema più comune di quanto si pensi che ha cause diverse. Per questo motivo, la prima cosa da fare è capire qual è quella di interesse al fine di trovare anche la giusta soluzione al problema.

Cheilite: sintomi e possibili cure

In genere, i sintomi più comuni per la cheilite sono la presenza di tagli sulla bocca, il bruciore, la secchezza delle labbra, la presenza di screpolature, la dequamazione, il dolore e il gonfiore.

Si tratta di problemi che variano in base al tipo che cheilite di cui si soffre. Ne esistono infatti di vario tipo come la cheilite angolare (quella che si forma agli angoli della bocca), quella attinica (solitamente presente sul labbro inferiore), quella batterica (che si presenta con fessure dolorose), quella da intolleranza a determinate sostanze chimiche, quella ghiandolare (che si suddivide a sua volta in varie forme), quella micotica, etc…

Le cause possono essere diverse, e in genere sono legate al tipo di cheilite che viene riscontrata. Tra le più comuni ci sono le irritazioni, le allergie, le affezioni da candida (sia alla bocca che di tipo intestinale), le carenze nutrizionali, i cambiamenti bruschi di temperatura, i traumi locali non ben curati, l’uso di prodotti di scarsa qualità sulle labbra e l’assunzione di farmaci o la presenza di malattie croniche.

In presenza dei sintomi sopra citati è quindi molto importante rivolgersi al proprio medico curante in modo da capire di che forma di cheilite si soffre. Unico modo per individuare la terapia più adatta. In genere, oltre al controllo visivo, tra gli esami da fare possono esserci emocromo, indagine microbiologica o patch test (in caso di sospetta allergia)

Andando alle cure, queste si riassumono solitamente in creme da applicare localmente. E che possono andare da quelle lenitive a quelle cicatrizzanti fino a quelle a base di antibiotici o cortisonici. La cosa più importante è agire per tempo in modo da avere una diagnosi. E, una volta ottenuta, intervenire il prima possibile al fine di evitare che la cheilite (di qualsiasi forma essa sia) peggiori diventando più difficile da curare.