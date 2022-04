Vedi il mare aperto o un cielo limpido? La risposta ci dice se sei felice

Il test del mare o del cielo ci dirà quanto sei veramente felice in questo momento della tua vita. Vale la pena fare una prova, non credi?

Oggi abbiamo pensato di proporti un test della personalità in grado di dirti quanto o se sei felice.

Ehi, non si tratta certo di una domanda semplice: quasi nessuno sa di essere felice nel momento stesso in cui lo è!

Il quadro di oggi e la tua risposta di fronte a lui ci daranno la chiave per capire quando e se sei felice. Almeno in questo momento!

Pronto per giocare?

Test mare o cielo: dicci cosa vedi nel quadro e scopri se sei veramente felice

A chiunque capita di passare dei momenti, nella vita, che non sono proprio i migliori. Magari sei stressato per il lavoro oppure stai litigando con il tuo partner o con gli amici. Insomma, una cosa è certa: ci sono dei momenti in cui non sei felice e ne sei ben consapevole!

Il test di oggi, invece, ci aiuta a capire il contrario: se sei felice!

Spesso, infatti, non ci rendiamo conto di essere stati felici solo fino al momento in cui quella stessa felicità ci scivola tra le dita.

Il test di oggi è qui per aiutarti a capire se, in questo momento, dovresti apprezzare di più quello che hai e goderti il momento oppure se hai bisogno di uno scossone.

Devi solo dirci che cosa hai notato prima in questo quadro: un mare calmo che sembra un porto oppure un cielo limpido?

hai visto prima il mare e il porto : va bene, va bene. Non possiamo dirti che sei infelice però possiamo dirti che sogni, sicuramente, di liberarti dalla tua situazione attuale.

Quello che hai visto, infatti, è un chiaro segnale di voglia di allontanarti. Vuoi viaggiare, sperimentare, affrontare: non vuol dire che stai male per forza ma solo che, forse, ti stai annoiando!

Il test mare o cielo ci sta dicendo che devi assolutamente muoverti, svecchiarti, soffiare sulle ragnatele! Se rimani “fermo” e non segui il tuo istinto potresti trovarti in una posizione scomoda tra qualche tempo. Meglio non rimanere sempre nella tua comfort zone. Rischi di iniziare ad odiarla, prima o poi, e di non sapere come uscirne!

Più che felice, forse, dovremmo usare il termine “realizzato”. Sei una persona che sa dove si trova o perché! Hai tutto quello che hai sempre desiderato quasi sottomano e sei in un momento di grazia.

(Certo, il test delle apparenze potrebbe aiutarci a capire se nascondi qualcosa sotto la tua perfezione ma sta a te decidere se vuoi provarlo o meno!).

Cerca di fare tesoro di questi momenti: non vogliamo dire che svaniranno presto o che non torneranno più ma che devi essere consapevole di star bene per poter sfruttare al massimo questo periodo!

Le barche sono un simbolo antichissimo che, come potrai immaginare, parla molto di viaggio e di spostamenti. Ma che cosa vuol dire nel nostro test cielo o male?

Semplicemente che sei pronto ad agire. La barca, infatti, simboleggia anche la potenza, la volontà e il desiderio. Questo vuol dire che tu hai tutte le carte in regola per iniziare a muoverti, devi solo decidere di farlo!

Se vuoi, il nostro test delle costellazioni ti aiuterà a capire che cosa devi fare per sbloccarti. Altrimenti, se sai già che cosa è che ti ferma, prendi questo come un segno: devi liberartene al più presto perché sei arrivato al punto di non ritorno!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.