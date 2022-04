Test: la luna ti rivela come sarà la tua relazione nei prossimi mesi

Quante volte hai sentito dire che la luna esercita una certa influenza su di noi? Scegli una luna e scopri in che modo influenzerà l’amore.

Come sta andando la tua relazione negli ultimi mesi? Stai vivendo una relazione tranquilla e ti senti appagato o stai attraversando un periodo di alti e bassi che ti destabilizza? Se vuoi sapere come sarà l’amore nei prossimi mesi non ti resta che scegliere una luna e scoprirlo.

L’immagine del test di oggi ti mostra una serie di paesaggi lunari. Osservali tutti. Uno di loro sarà per te più evocativo degli altri. La scelta della tua luna preferita rivelerà il tuo prossimo futuro sentimentale.

Scegli una luna e ti dirò come andrà l’amore nei prossimi mesi

La luna interpreterà il tuo prossimo futuro in amore. Scopri come andranno le cose tra te ed il tuo partner nei prossimi mesi. Dovrai solo scegliere la luna che ti ispira di più.

Ti ricordiamo che la luna influenza enormemente il comportamento umano. Anche se non ci sono dati scientifici che supportano questa teoria molti si affidano alla luna per conoscere il loro futuro, ad esempio le donne per sapere quando partoriranno oppure gli agricoltori per sapere quando seminare.

Oggi chiederemo alla luna quale piega prenderà la tua vita amorosa nei prossimi mesi. Quale luna ti ispira di più?

LUNA 1:

Se hai scelto la Luna n. 1 significa che sei una persona allegra, positiva e premurosa. Tu sei sempre disponibile anche quando questo comporta u carico enorme per te. Per coloro che ami cerchi di superarti sempre. Sei una persona saggia ed intuitiva. Il tuo istinto ti ha fatto scegliere la persona giusta. Anche se il vostro mare è agitato ultimamente tornerete presto a cullarvi su onde molto dolci.

LUNA 2:

Se ti ha affascinato la Luna 2, sei una persona che pensa continuamente a migliorarsi in ogni ambito della sua vita, ti fissi tanti obiettivi e il lavoro che fai su te stesso è davvero ammirevole. Determinata ad avere il meglio, anche in amore i tuoi sforzi verranno premiati e nei prossimi mesi salirai la vetta e sentirai di aver raggiunto in amore tutto ciò che meriti nonché il meglio per te.

LUNA 3:

Se ti ha ispirato la terza luna significa che sei una persona molto attiva. Ami fare nuove esperienze, conoscere persone nuove, visitare posti mai visti. Sei anche molto coraggiosa, sei il tipo ideale per sport estremi e tutto ciò che ti dona enormi scariche di adrenalina. In amore cerchi un partner che ti faccia sentire emotivamente più forte. Non hai ancora concluso le tue ricerche e la persona che cerchi non ha ancora preso la tua strada. Se ultimamente stai soffrendo per amore è perché ti ostini a farti andare bene cose che palesemente non si adattano al tuo modo di essere. Dovresti prenderti del tempo per riflettere nei prossimi mesi.

LUNA 4:

Se hai scelto la luna 4, significa che sei una persona calma e serafica. Assomigli ad uno di quei vecchi saggi col bastone che amano ammirare un paesaggio e meditare. Dentro di te hai tutte le risposte. Il tuo intuito ti guida e ti spinge nella direzione giusta. A livello sentimentale hai dato tutto ciò che potevi dare, hai anche dovuto prendere decisioni in situazioni difficili, ma non te ne penti. Nei prossimi mesi capirai che vale la pena vivere l’more senza limitazioni.

LUNA 5:

Se ti sei sentito attratto dalla luna numero 5 sei una persona coerente. Hai necessità di avere equilibrio nella tua vita. Sei positiva e generosa ma poco tollerante. Testarda come un mulo la tua parola è sempre l’ultima. Anche in amore sei molto esigente. Nei prossimi mesi capirai se il tuo partner è affidabile al 100% o se stai perdendo tempo.

LUNA 6:

La scelta della sesta luna indica che apprezzi le cose più semplici della vita. Sei ammirevole, rendi tutto semplice anche le cose più complicate. Dici sempre quello che pensi e sei onesta e schietta. Gli ultimi mesi ti sei reso conto di essere ossessionato dalla gelosia. Hai sviluppato una dipendenza affettiva dal partner ma ora è tempo di tornare a sorridere insieme, il peggio sembra acqua passata.