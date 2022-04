Test della Magia | Quale tipo di magia si manifesta nel tuo carattere?

Ognuno di noi nasconde un “potere speciale”: con il test della magia ti permetteremo di scoprire non solo qual è il tuo ma anche come influenza la tua vita.

Non è necessario credere alla magia per essere convinti che ogni essere umano ha qualcosa che lo rende diverso dagli altri. Si dice che nelle donne questi “poteri” siano più sviluppati perché legati all’intuito e alla sensibilità.

Tu hai mai pensato a quale potrebbe essere la “magia” che sei in grado di compiere nella vita di tutti i giorni? Se sei già consapevole delle tue potenzialità forse le utilizzi per ottenere ciò che vuoi nella vita di tutti i giorni.

Forse però, come la maggior parte delle persone, non ti sei mai concentrata particolarmente nell’analisi del tuo carattere da questo punto di vista.

Ti sveliamo un segreto: se intendi farlo ti consigliamo di non utilizzare gli strumenti della razionalità perché sono inefficaci quando si tratta di analizzare i nostri comportamenti innati.

Molto meglio affidarsi all’inconscio e permettere che si esprima in maniera indiretta ma spontanea, attraverso un gioco o, in questo caso, attraverso un test.

Test della Magia

Per eseguire questo test ti chiediamo di compiere una scelta nella maniera più veloce possibile. In questo modo sarai certa che il tuo inconscio abbia preso il comando e che la tua scelta sia autentica e istintiva.

1 – La Farfalla

La farfalla viene utilizzata da millenni come simbolo dell’anima, cioè della scintilla di vita e di consapevolezza che alberga in ognuno di noi.

L’anima è il carattere, ma anche l’intelligenza e la sensibilità di una persona: in una parola è il suo carattere, ciò che rende un individuo unico e insostituibile.

Se hai scelto questo simbolo significa che il tuo “potere magico” è l’intuizione. Sei una persona estremamente sensibile ma anche dotata di una grande intelligenza emotiva.

Questo significa che, oltre a provare emozioni molto forti e a volte molto violente, riesci anche a comprenderle a fondo senza esserne vittima. Questo ti permette anche di intuire, comprendere e gestire le emozioni altrui come poche altre persone sono in grado di fare.

2 – La stella

La stella è un simbolo legato alla capacità di sognare, progettare e realizzare i propri sogni. Alle stelle si affidano i propri desideri ma, secondo la tradizione popolare, nelle stelle è anche scritto il nostro destino.

Chi ama guardare le stella ha l’animo di un sognatore e coltiva il desiderio di cambiare profondamente la propria vita o addirittura il mondo.

Se hai scelto questo simbolo il tuo potere “magico” è l’immaginazione. Non ti lasci scoraggiare dalle difficoltà ma nemmeno da ciò che hai intorno. Sei una persona che riesce facilmente a tradurre in azioni concrete le proprie intenzioni e quelle degli altri.

L’unico problema è che tendi a distrarti troppo facilmente e finisci per rincorrere nuove idee e nuovi sogni prima di aver portato a termine le imprese in cui ti eri imbarcata fino a quel momento.

3 – L’acchiappasogni

Nella cultura dei nativi americani, l’acchiappasogni è un oggetto magico che serve a concentrare tutte le energie positive in un punto della casa o meglio ancora nella mente di una persona. Rappresenta anche un mezzo di comunicazione tra il mondo dei sogni e il mondo reale.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei in grado di porti come catalizzatore di idee. Il tuo potere magico è il carisma: sai come gestire al meglio le qualità e le aspirazioni delle persone che ti circondano, sai come attirare persone entusiaste e piene di idee ma, soprattutto, sai come tenerle insieme.

Vieni considerata spesso un leader naturale, anche se spesso non fai assolutamente nulla per ricoprire questo ruolo. Il tuo modo di fare, le tue idee e la tua capacità di mediare tra le diverse idee delle persone che ti circondano sono innati, non puoi controllarli.

4 – Yin-Yang

Yin e Yang sono due energie contrapposte nella filosofia cinese del taoismo. Esse rappresentano la notte e il giorno, il maschile e il femminile, il passivo e l’attivo, l’ordine e la confusione ma anche molti altri concetti.

Vengono sempre rappresentati insieme in un unico simbolo che li racchiude entrambi. Questo simbolo rappresenta il perfetto equilibrio tra tutte le pulsioni, tra tutti gli elementi e tra tutte le cose.

Se hai scelto questo simbolo significa che, anche a livello inconscio, sei profondamente attratta dall’idea di ordine, equilibrio e armonia.

Il tuo potere magico consiste nella capacità di mantenere tale equilibrio anche nei momenti più difficili, quando tutto intorno a te sembra sul punto di crollare.

Le persone sono attratte dal tuo carattere sempre molto calmo ma allo stesso tempo forte e deciso. Difficilmente lasci che qualcuno ti provochi abbastanza da farti abbandonare il tuo “stato di grazia” ma, quando succede, ti trasformi in una persona furiosa e vendicativa!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.