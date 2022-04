Se lui è uno di questi segni, attenzione: potrebbe amare ancora il suo ex

Aiuto! Sapevi che esiste una classifica dei segni zodiacali che amano ancora il proprio ex? Bene, adesso lo sai: scopriamo le prime cinque posizioni!

No, dai, non vogliamo farti venire troppi dubbi riguardo la tua relazione, però è ora di guardare le cose per come stanno.

Esistono persone che, anche per molti anni dopo essersi lasciati, non possono fare a meno di amare ancora i propri ex fidanzati.

Chiamatela lealtà, immaturità, oppure amore con la A maiuscola: se tu sei il partner che “viene dopo” non sarai di certo contento di questa situazione!

Fortunatamente stelle e pianeti possono darci un avviso riguardo a queste persone: li possiamo individuare grazie al loro segno zodiacale!

I segni zodiacali che amano ancora gli ex: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Sappiamo che, appena hai letto il titolo della classifica di oggi, hai dato immediatamente un’occhiata di sottecchi al tuo partner.

Eccolo lì, che picchietta sullo schermo del telefono, comodamente spaparanzato vicino a te sul divano: ci sarà anche lui nella classifica di oggi?

Abbiamo deciso, infatti, di scoprire quali sono i segni zodiacali che amano ancora gli ex. Che paura, chissà se la tua relazione è a rischio?

Ehi, piano con l’immaginazione: potresti esserci anche tu tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi, lo sai?

Scopriamo subito chi sono questi segni zodiacali e perché pensano ancora e sempre ai loro ex: speriamo che per la fine di questo articolo tu ed il tuo partner stiate ancora insieme!

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro faticano molto a dimenticare i propri ex. Anzi, diciamoci la verità: non li dimenticano veramente mai!

Il motivo è che i nati sotto il segno del Toro, spesso e volentieri, non sono in grado di “lasciar perdere” qualcosa o qualcuno, anche quando il tutto è arrivato alla fine.

Ai Toro sembrerà sempre che manchi un minimo di “chiusura” ed avranno sempre dei sentimenti (o dei risentimenti) verso i loro ex.

Se state con un Toro, quindi, preparatevi ad anni di pazienza (o anche alla possibilità che ritornino con il loro ex, visto il loro posizionamento in questa classifica dell’oroscopo).

Scorpione: quarto posto

Nella classifica dei segni zodiacali che amano ancora il proprio ex, poi, non potevano mancare anche i nati sotto il segno dello Scorpione.

Ehi, non vi offendete se vi diciamo la verità: sapete benissimo di amare ancora quella persona che non si può nominare!

Gli Scorpione (purtroppo per loro e per tutte le persone che li circondano) sono persone che vogliono veramente l’impossibile. Per questo motivo si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali che ti vogliono solo quando tu non li vuoi!

Allo Scorpione capita proprio questo: come mai il loro ex non li vuole più? Ecco che gli Scorpione non riescono praticamente a pensare ad altro. Ci vuole molto tempo prima che riescano a scrollarsi di dosso questa sensazione!

Bilancia: terzo posto

Come non inserire nella classifica di oggi anche tutti i nati sotto il segno della Bilancia? Questo è un segno che reprime le emozioni in maniera veramente estrema (e infatti si trova nella classifica dei segni che, prima o poi, esplodono proprio a causa di questo motivo).

La Bilancia è fatta così: non dirà mai come si sente veramente!

Per questo motivo, quindi, i suoi ex sono tutte persone… “papabili”. Non si sa perché si sono lasciati e la porta è sempre, costantemente, mezza aperta per loro.

Solo dopo tanto tempo la Bilancia inizia piano piano a chiudere l’uscio ma ricordatevi che basta una parola gentile, uno sguardo, un like sui social per far sì che la Bilancia torni a pensare, giorno e notte, al suo ex!

Pesci: secondo posto

Sono gli innamorati “per eccellenza” dello zodiaco, non è vero?

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone che vengono generalmente definite come “innamorate dell’amore”.

Per questo motivo, quindi, i Pesci sono tra i segni zodiacali che amano ancora i propri ex!

Non possono farci niente: i Pesci sono persone che vivono veramente un metro sopra le nuvole e, quindi, sono sempre innamorati di qualcuno.

I loro ex, poi, sono sempre in cima alla lista!

Un Pesci, infatti, si lascia difficilmente con qualcuno e, se lo fa, potete star certi che non scorre cattivo sangue tra di loro.

Penseranno sempre con affetto a tutto quello di romantico che è successo tra loro e sì… potrebbero amare ancora il proprio ex senza farsi tanti problemi.

Dopotutto amano anche loro: insomma, amano praticamente tutti!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano ancora il proprio ex

Forse i Leone si offenderanno visto che si vedono al primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano ancora il proprio ex.

Ma come, diranno i Leone, siamo le persone più leali e oneste dell’oroscopo, pronte a dare tutto il nostro cuore alle persone che ci stanno vicino.

Come potremmo amare i nostri ex?

Beh, la risposta è proprio qui!

I Leone, infatti, sono persone che quando amano, amano con tutto il cuore. Questo vuol dire che prima di superare la rottura con un ex… ci possono volere anni!

I Leone, poi, provano anche un altro sentimento che, con vostra grande sorpresa, è molto simile all’amore: l’odio!

Arroganti come sono, quando qualcuno li lascia o una storia finisce, i Leone covano sotto la cenere un odio furente verso gli ex che… in realtà è amore!

Amore non corrisposto, certo, ma che si può infiammare da un momento all’altro. Occhi aperti con i fidanzati Leone: sono veramente quasi sempre innamorati del loro ex!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.