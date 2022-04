Questi 4 segni vedono nella partner la propria madre

Secondo gli astri alcuni segni zodiacali tendono ad associare il rapporto affettivo materno a quello sentimentale con la partner.

Vedere nella propria partner la propria madre lo trovi surreale? Eppure non sembrerebbe una tendenza insolita per 4 segni zodiacali. Gli astri ci svelano il motivo alla base di questa loro tendenza.

Nella ricerca della donna ideale alcuni uomini tendono a cercare nella partner alcune caratteristiche possedute dalla loro madre. Indubbiamente hanno sviluppato un legame molto forte con la madre e separarsi da lei è troppo difficile al punto da trovare un espediente. Inconsciamente scelgono una partner che gli ricorda la madre. Questi uomini solitamente appartengono a questi 4 segni zodiacali.

Ecco i segni zodiacali che confondono partner e madre

I motivi per i quali finiamo per innamorarci di una persona sono diversi. A volte brancolando nel buio tra tante donne diverse, gli uomini che durante l’infanzia hanno idealizzato la loro madre, utilizzano proprio lei come misura di riferimento. Più la partner assomiglierà alla propria madre più la crederà perfetta. In fondo la figura materna è rassicurante e nei rapporti spesso si cerca la sicurezza.

Ecco i 4 segni che cercano la figura materna nella propria partner:

Ariete

L’Ariete tende a stringere un legame speciale con sua madre. Negli anni preserva questo rapporto da tutto. Se ha un problema è la prima persona che chiama per sentirsi confortato. Questo segno tende a riprodurre lo stesso comportamento con il partner. La sua partner deve essere premurosa, presente ed ascoltarlo.

Toro

Il nativo del Toro sviluppa un forte attaccamento verso la sua famiglia. In particolar modo associa la famiglia alla figura della mamma e cerca di riprodurre con una partner lo stesso rapporto speciale. Il Toro è anche molto abitudinario. Se la mamma lo ha abituato in un certo modo farà fatica ad adattarsi ad una nuova condizione, vorrà quindi mantenere la stessa linea. Se era la madre ad occuparsi di cose specifiche ora è la partner che dovrà farlo. Ecco perché questo segno potrebbe reagire male se gli viene chiesto di dare un aiuto in casa invece di poltrire sul divano.

Cancro

Il Cancro è un uomo sensibile ed emotivo. Questo segno sviluppa con la mare un legame che va oltre il tempo e le distanze. E’ il classico uomo che chiama la madre diverse volte al giorno perché non può fare a meno di mantenere saldo questo collegamento. L’uomo Cancro si innamora di una donna che gli ricorda sua madre. La sua grande sensibilità lo spinge a cercare rassicurazioni costanti e come un bambino ha bisogno dell’approvazione della madre su base continua per non far vacillare la sua autostima.

Capricorno

Anche il nativo del Capricorno vanta solitamente un bellissimo rapporto con sua madre tanto che prima di decidere se fare sul serio presenta la partner alla sua madre e le chiede un parere. Il giudizio di sua madre è quello più puro per lui. Allo stesso modo se sua madre disapprova che lasci la sua compagna lui non lo farà. Anche se il nativo di questo segno appare freddo e un po insensibile, sempre dedito al lavoro, in realtà ha un cuore molto tenero e tanto bisogno di ricevere amore. Se a volte perdi le tracce del Capricorno puoi essere certo che lo trovi a casa della madre.

Non esistono fondamenta scientifiche alla base di queste teorie, sentitevi quindi liberi di crederci o meno.