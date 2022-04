Cucino il pesce e l’odore non sparisce? Bastano i rimedi della nonna

Se quando prepariamo il pesce le nostra mani hanno sempre un forte odore persistente, il rimedio per far sparire l’odore è molto semplice

Cosa sarebbe la nostra cucina senza usare le mani per pulire, per condire, per mettere a cuocere il cibo? Un pure esercizio formale, senza passione ne senza cuore. Perché toccare gli alimenti per prepararli è anche un atto d’amore, ma lascia tracce. E quando cuciniamo il pesce, il risultato matematico è che per qualche ora le nostre dita avranno quell’odore.

Praticamente impossibile che il pesce fresco non rilasci odori, perché derivano direttamente dalla sua carne e dalla pelle. E per questo esistono alcuni trucchi molto facili da mettere in pratica ogni volta che succede.

Il primo è assolutamente prendere l’abitudine di indossare i guanti monouso da cucina quando sappiamo di dover usare le mani. Vale per il pese come per altre ricette, ad esempio se dobbiamo preparare le polpette (polpette di pesce gli errori più comuni) , quando dobbiamo marinare e molto altro. Sono talmente sottili che quasi non ce ne accorgiamo, ma in compenso ci salvano da qualsiasi contatto indesiderato e quindi proteggono dagli odori.

L’odore non sparisce dalle mani? Ci pensa la nonna

Se però non siamo abituate ai guanti o comunque non ci piace indossarli, allora deve scattare il piano B. Come togliere l’odore di pesce dalle mani? In questo caso sono sempre validi i cari rimedi della nonna, quelli che non passano mai di moda.

Se non abbiamo fretta, basterà lavare più volte le mani con acqua rigorosamente fredda e sapone, quello per le mani ma anche il detergente per i piatti. Avremo bisogno di qualche ora, ma poco alla volta l’odore di pesce sparirà.

Invece ipotizziamo che dobbiamo uscire quasi subito e che quindi non possiamo portarci in giro quel profumo indesiderato. In questo caso ci sono diverse soluzioni. Quella più particolare si chiama acciaio, perché molti lo ignorano ma è un metallo che attira l’odore del pesce. Quindi basterà strofinare le nostre mani sull’esterno di una pentola in acciaio e il risultato finale sarà sorprendente.

I più efficaci però sono sempre i prodotti naturali. In una ciotolina mescoliamo un bicchierino di aceto e un cucchiaino di bicarbonato e quando sono amalgamati, immergiamo le mani strofinandole un po’ prima di lavarle con il sapone. Oppure i classici agrumi: il succo del limone, dell’arancia, del pompelmo e del mandarino aiuta a far sparire l’odore del pesce dalle dita. Fate attenzione però a non avere ferite o tagli sulle mani, l’acido del succo le farebbe bruciare subito.

Infine un rimedio a cui nessuno pensa e invece funziona benissimo: il dentifricio ma anche il colluttorio. Sarà sufficiente mettere un po’ di prodotto sulla punta di un dito e poi passarlo sulle mani, aspettare cinque minuti e poi sciacquarle sotto l’acqua fresca. Non ci credete? Basta provare.