Ecco gli occhiali da sole del momento come quelli indossati da Bella Hadid!

Gli occhiali da sole del momento sono quelli indossati dalla super model Bella Hadid! È arrivato il momento di fare delle belle passeggiate in centro città o in lungomare, indossando il tuo look più trendy e l’occhiale da sole top!

Con l’arrivo delle belle giornate siamo ufficialmente pronte ad aprire la stagione primaverile in fatto di fashion. Abbiamo gli outfit, le scarpe giuste e le borse del momento. Ci mancano solo loro: gli occhiali da sole! Ebbene si, perché per l’anno 2022 l’accessorio del momento è questo. Allora prepariamoci ad una guida di stile targata CheDonna all’insegna della primavera, delle giornate assolate e degli occhiali da sole!

Le super model del momento, come le sorelle Hadid o Hailey Bieber, sanno quanto sia importante il fashion sulle passerelle, ma sanno anche che il vero fashion si fa strada attraverso i social media. E loro, con i loro milioni(letteralmente) di followers, pubblicano fotografie in cui le ritraggono nella loro quotidianità indossando look trendy che fanno impazzire noi fashion lovers. E in questi look sapete cosa non manca mai? Il giusto occhiale da sole!

Perché mai come per quest’anno l’occhiale da sole ha avuto un’importanza così fondamentale nel total look. È l’occhiale a decretare lo stile dell’intero outfit: mascherina per uno stile street-style, stondato e colorato per uno anni ’60, nero e ovale per uno chic.

Allora entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali modelli di occhiali da sole saranno i protagonisti delle nostre giornate primaverili ed estive!

Gli occhiali da sole sono l’accessorio del momento: rettangolari, ovali e colorati. Tu quale scegli?

Prima di vedere quali saranno gli occhiali da sole che non possiamo farci sfuggire una piccola tip di stile: questo è uno dei pochi casi nell’industria del fashion in cui acquistare un occhiale di marca non è solo una questione di moda, ma anche di benessere. Cercate di evitare gli occhiali da sole che non proteggono dai raggi UV. Magari acquistatene solo un modello, che sia di tendenza, ma che sia buono anche per la vostra salute!

rettangolari trasparenti: la modella Bella Hadid passeggiando per le vie di Roma si è mostrata indossando il modello di occhiale da sole del momento, ossia rettangolare con lente in vetro. In perfetto stile anni 2000 questo occhiale si può indossare abbinato ai look street-style.

a farfalla: chic e senza tempo sono i modelli di occhiali da sole a forma di farfalla. Novità del 2022 è il colore, che passa dal nero o marrone al colorato, come il fucsia o il viola.

rotondi: classici e unisex sono gli occhiali tondi, perfetti per un look alla francese. Blusa bianca, blazer nero, jeans a campana, mocassino e il tuo occhiale da sole rotondo preferito! A proposito, ami i jeans a campana? Allora non dovrai commettere questi errori di stile!

