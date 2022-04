Scegli una costellazione e scopri cosa hai bisogno di fare per sbloccarti

Il nostro test delle costellazioni è veramente uno di quelli speciali: devi solo scegliere la tua e le stelle ti diranno cosa fare!

Quante volte ti è capitato di pensare, nella vita, di non sapere più dove andare?

Ci sono momenti in cui tutti ci sentiamo come “bloccati” da qualcosa di più grande di noi.

No, non sono le stelle ad avere questa influenza ma, di certo, ci possono aiutare… non credi?

Il test di oggi ti fa scegliere tra alcune dei più famosi raggruppamenti di stelle che si possono vedere nei nostri cieli.

Scommetti che saranno in grado di darti un buon consiglio?

Test delle costellazioni: scegline una e scopri che cosa devi fare per sbloccarti

Magari non ti rendi neanche conto di quanto tu sia bloccata o bloccato in questo periodo, eppure lo sei.

Non ti piace il tuo lavoro, ti annoi con gli amici, problemi con il partner o in famiglia: ma cosa ti sta succedendo?

Non preoccuparti, niente di troppo grave. A tutti può capitare un periodo di stanchezza, no?

Il test delle costellazioni è qui per aiutarti a chiarirlo.

Quello che dovrai fare, semplicemente, è scegliere la costellazione che ti attira di più.

Non pensarci più di tanto ma tranquilla: hai tutto il tempo che vuoi per scegliere!

Qui sotto trovi il nome della costellazione ed il messaggio che ha per te: che ne dici, le stelle ti aiuteranno?

costellazione dell’orsa maggiore : hai scelto una delle costellazioni più famose ma anche una delle più “sfortunate”. La mitologia della costellazione dell’orsa maggiore (e di quella minore) è legata alle liti degli antichi dei greci e porta con sé una maledizione. Questa costellazione, infatti, è costretta a girare sempre su sé stessa! Ti ricorda per caso qualcuna? Tu vorresti cambiare la tua vita… continuando a fare sempre la stessa cosa. Non sappiamo se sia dal punto di vista sentimentale ma ci sentiamo comunque di consigliarti il test dei barattoli magici per capire che cosa sta succedendo in amore.

Il messaggio per te è decisamente chiaro: spezza le catene della routine!

: hai scelto una delle costellazioni più famose ma anche una delle più “sfortunate”. La mitologia della costellazione dell’orsa maggiore (e di quella minore) è legata alle liti degli antichi dei greci e porta con sé una maledizione. Questa costellazione, infatti, è costretta a girare sempre su sé stessa! Ti ricorda per caso qualcuna? Tu vorresti cambiare la tua vita… continuando a fare sempre la stessa cosa. Non sappiamo se sia dal punto di vista sentimentale ma ci sentiamo comunque di consigliarti il per capire che cosa sta succedendo in amore. Il messaggio per te è decisamente chiaro: spezza le catene della routine! costellazione dell’idra : cosa dovrebbe dirti la più grande costellazione tra le ottantotto costellazioni più “familiari”? Forse che tua suocera ti sta rendendo la vita impossibile?

No, dai, ovviamente scherziamo. La costellazione dell’idra, però, nasconde un mito ben preciso e cioè quello del corvo bugiardo e dell’idra (per l’appunto). Non ti raccontiamo tutta la storia ma sappi che l’idra è in quel punto del cielo per impedire al corvo di bere. In questo caso, quindi, non ti rendi conto che sei tu ad essere il più grande ostacolo per te stessa! Ti stai mettendo in una posizione veramente pericolosa e lo stai facendo da sola. Forse è ora di fermarsi un attimo e controllare che le tue scelte non siano autodistruttive!

: cosa dovrebbe dirti la più grande costellazione tra le ottantotto costellazioni più “familiari”? Forse che tua suocera ti sta rendendo la vita impossibile? No, dai, ovviamente scherziamo. La costellazione dell’idra, però, nasconde un mito ben preciso e cioè quello del corvo bugiardo e dell’idra (per l’appunto). Non ti raccontiamo tutta la storia ma sappi che l’idra è in quel punto del cielo per impedire al corvo di bere. In questo caso, quindi, non ti rendi conto che sei tu ad essere il più grande ostacolo per te stessa! Ti stai mettendo in una posizione veramente pericolosa e lo stai facendo da sola. Forse è ora di fermarsi un attimo e controllare che le tue scelte non siano autodistruttive! costellazione di Perseo : la storia di Perseo non rende giustizia alla bellezza di questa costellazione. L’eroe mitologico è quello che ti ha “attirato” in questo cielo di costellazioni? Bene, allora il messaggio che ti arriva è quello di cercare di sgravare le tue spalle da qualsiasi peso tu abbia deciso di posarti.

Sì, anche tu sei un vero e proprio eroe, sempre pronta a sacrificarti per gli altri (proprio come Perseo!). In questo momento, però, dovresti pensare a te stessa. C’è qualcosa che ti sta veramente bloccando ed è il tuo costante aiuto per tutti gli altri… meno te stessa!

Forse il test delle apparenze , che trovi qui, ti aiuterà a capire chi sei veramente e di che cosa hai bisogno.

: la storia di Perseo non rende giustizia alla bellezza di questa costellazione. L’eroe mitologico è quello che ti ha “attirato” in questo cielo di costellazioni? Bene, allora il messaggio che ti arriva è quello di cercare di sgravare le tue spalle da qualsiasi peso tu abbia deciso di posarti. Sì, anche tu sei un vero e proprio eroe, sempre pronta a sacrificarti per gli altri (proprio come Perseo!). In questo momento, però, dovresti pensare a te stessa. C’è qualcosa che ti sta veramente bloccando ed è il tuo costante aiuto per tutti gli altri… meno te stessa! Forse il , che trovi qui, ti aiuterà a capire chi sei veramente e di che cosa hai bisogno. costellazione di Orione: ehi, no, questo non è Man in black! (E, se non hai capito il riferimento, ti intimiamo di correre a vedere il film omonimo). Se nel test delle costellazioni hai scelto quella di Orione, però, il messaggio che abbiamo per te è decisamente strano. Orione è la costellazione più brillante, una delle più famosi, conosciuta praticamente da tutti. Che messaggio potrebbe mai mandarti?

Semplicemente questo: sei troppo sotto gli occhi degli altri! Stai iniziando a sentire la pressione di essere sempre il più “visto”, il più guardato e giudicato. Forse è ora di cercare di riprenderti la tua privacy!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.