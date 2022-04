Uffa, che barba: questi segni zodiacali sono i più seri dell’oroscopo

Ehi ma non è che sei uno dei segni zodiacali più seri dell’oroscopo? Se la risposta è sì, chance ci sono che tu… non stia leggendo questo articolo!

Sarebbe strano, vero, se la persona più seria che conosci fosse anche un vero e proprio affezionato dell’oroscopo.

Dopotutto le persone serie non hanno tempo per stelle e pianeti o per leggere che cosa fanno o che cosa non fanno gli altri segni zodiacali… vero?

Oggi, abbiamo deciso di prendere in considerazione tutte quelle persone talmente serie ma talmente serie… che veramente non si può scherzare mai con loro!

Ci sarai anche tu in classifica?

I segni zodiacali più seri di tutto l’oroscopo: scopri la classifica di oggi

Essere seri, ovviamente, è una qualità particolarmente importante nella vita.

Soprattutto quando si tratta di affrontare questioni importanti (dalla vita lavorativa ai rapporti con gli altri), una dose di serietà non fa sicuramente mai male.

Peccato che i segni zodiacali più seri di tutto l’oroscopo siano seri… sempre!

Va bene essere persone con una certa idea e un certo modo di fare ma così si rischia di esagerare… non è vero?

Scopriamo subito chi si trova nella classifica dell’oroscopo di oggi e, soprattutto, se ci sei anche tu. (Sarebbe veramente una sorpresa, non credi?).

Toro: quinto posto

Prima il piacere e poi il dovere! I nati sotto il segno del Toro sanno bene che se hanno anche solo una lieve occasione di trasgredire e evitare di fare quello che devono… beh, la coglieranno! Per questo motivo i Toro sono tra i segni più seri dello zodiaco.

Si sforzano particolarmente di essere persone serie tanto che, prima o poi, finiscono per diventarlo in tutto e per tutto. Fortunatamente per i Toro (e per i loro amici) basta poco per farli tornare a ridere e a scherzare: basta che qualcuno glielo ricordi!

Vergine: quarto posto

Come? Solo un quarto posto per i nati sotto il segno della Vergine? Ma non sono persone assolutamente serie e compassate?

Beh, la risposta è sì visto che si trovano, comunque, nella classifica di oggi dell’oroscopo!

La Vergine, però, è anche un segno capace veramente di stupirvi. Sono seri, serissimi anche, non fraintendeteci. I nati sotto questo segno sono capaci di portare a termine grandi cose e di essere seri il 95% del tempo: il restante 5%, poi, si danno veramente alla pazza gioia!

Scorpione: terzo posto

Cari Scorpione, ovviamente siete nella classifica dei segni zodiacali più seri di tutto l’oroscopo. Nessuno lavora seriamente come voi, non è vero?

Siete persone particolarmente posate, capaci di concentrarvi sul lavoro senza mai pensare ad altro: anzi, se fosse per voi fareste solo quello!

Anche se siete persone serie, che non si perdono in tante sciocchezze, per voi Scorpione è facile riuscire a “tornare bambini” quando siete vicino alle persone che amate di più.

La vostra serietà è quella che mettete nel lavoro e nei progetti personali: spesso, però, gli altri non la capiscono e per loro diventa quasi un problema avere a che fare con voi!

Bilancia: secondo posto

Ehi, con le Bilancia non si scherza. Non lo sapevate?

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che adorano essere gentili e condiscendenti con tutti ma questo… non vuol dire che non siano seri!

Alla Bilancia, infatti, piace particolarmente essere presa sul serio tanto che, alla fine, diventa automaticamente una persona serissima.

Sono i primi a chiedere e domandare non solo rispetto ma anche una quasi eccessiva serietà in tutto quello che bisogna fare!

Con la Bilancia ci sono regole e limitazioni che vanno conosciute e messe in pratica anche se, spesso, vi sembra che caschino dalle nuvole.

La Bilancia, infatti, è un segno che cerca spesso di essere gentile con gli altri (e infatti si trova nella classifica dei segni più gentili) e questo mette gli altri nella condizione di credere che non siano seri. Grave errore!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più seri dell’oroscopo

Speriamo proprio che i Leone non siano sorpresi di trovarsi così in alto nella classifica dell’oroscopo di oggi.

Noi non conosciamo nessuno, infatti, che si prenda tanto sul serio quanto i Leone! Questo, ovviamente, si traduce in un fatto solo: i Leone sono persone particolarmente serie!

Tanto e talmente serie da finire al primo posto della classifica dei segni zodiacali più seri dell’oroscopo. Eh sì, è il Leone il segno più serio di tutti! (Chissà che non si trovi anche nella classifica dei segni più arroganti dello zodiaco: mah).

Se non ci credete, potete provare a scherzare con il Leone riguardo qualcosa che loro prendono molto sul serio: vedrete le conseguenze!

Il problema con i Leone è che la loro serietà potrebbe essere praticamente rivolta verso qualsiasi cosa. Dal loro ultimo paio di scarpe alla loro scrittura, noi vi consigliamo di prendere ogni cosa “con le pinze”, onde evitare di farli impazzire di rabbia!

Su una cosa in particolare ci teniamo a mettervi in guardia: i Leone sono serissimi quando si parla dei Leone stessi. Non scherzate mai a riguardo!