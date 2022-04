Cosa fare quando avanza la colomba? Preparare un rotolo speciale

Questo non è un riciclo, ma un’idea intelligente per non sprecare nulla senza nemmeno accendere i fornelli ecco il rotolo di colomba senza cottura

Il riciclo intelligente dei dolci di Natale e di Pasqua è uno dei momenti più iconici dell’anno. Dobbiamo dare sfogo alla fantasia e spesso nascono ricette semplici ma geniali. Come questo rotolo di colomba senza cottura, un dolce decisamente diverso dall’originale.

Non c’è bisogno di accendere i fuochi perché è tutto freddo. Il risultato? Un dolce goloso e anche molto bello da vedere. Con una spesa relativa, una ricetta esplosiva

Rotolo di colomba senza cottura, prepariamolo in anticipo

C’è un tempo minimo di permanenza in frigo del rotolo di colomba e ve lo indichiamo nella ricetta. Ma possiamo anche prepararlo la sera prima e tenerlo al freddo anche tutta la notte.

Ingredienti:

Per il rotolo

700 g colomba

130 ml latte

170 g Nutella

Per la farcia:

250 g mascarpone

120 ml panna fresca da montare

80 g zucchero a velo

70 g granella di nocciole

50 g granella di mandorle

30 g granella di pistacchi

Per guarnire:

250 g cioccolato fondente

granella di nocciole q.b.

Preparazione:

Partiamo versando il mascarpone in una ciotola insieme alle granelle, di nocciole, mandorle e pistacchi. A parte dobbiamo montare con le fruste la panna ma non deve essere ferma, quindi fermiamoci quando comincia ad addensarsi.

A quel punto aggiungiamola al mascarpone misto con le granelle usando una spatola in silicone facendo movimenti delicati per amalgamare bene. Quando è diventata una crema unica, teniamola da parte per decorare il rotolo.

Prendiamo la colomba ( come farla in casa) e sbricioliamola a mano in una ciotola aggiungendo subito anche il latte a temperatura ambiente e la Nutella. Diamo una mescolata e poi frulliamo tutto nel boccale di un mixer.

Quando è tutto ben amalgamato stendiamo il composto su un foglio di carta forno pressandolo prima con le mani e successivamente con un mattarello.

Solo a quel punto aggiungiamo la crema a base di mascarpone, panna e granella spalmandola bene con un coltello o una spatola. Poi arrotoliamo bene compattando tutto e lasciamo raffreddare in frigorifero per almeno 5 ore facendo diventare sodo il nostro rotolo con la colomba.

Poco prima di tirarlo fuori, sciogliamo perfettamente il cioccolato fondente (possiamo usare anche il microonde) Quando è pronto lasciamolo intiepidire e ricopriamo il rotolo terminando ancora con della granella di nocciole, oppure delle nocciole tagliate a metà.