Giulia Salemi rifatta? La verità su naso e seno

Giulia Salemi è una delle influencer più seguite e amate in Italia, la sua bellezza è unica ma ha fatto ricorso alla chirurgia? Scopriamo la verità

Capelli lunghissimi scuri, sguardo intenso e lineamenti particolari, di chi stiamo parlando? Di Giulia Salemi ovviamente, una delle più amate influencer italiane. La sua pagina conta 1,8 milioni di follower che la seguono con passione non solo per la sua bellezza. Giulia infatti, ha saputo farsi amare dal pubblico sfruttando le occasioni televisive.

Reginetta del GF Vip, la Salemi ha partecipato a ben due edizioni, ma è stata quella del 2020 a rappresentare una vera svolta. La sua vita da quell’esperienza è letteralmente cambiata: la bellissima ragazza di origini iraniane figlia di Fariba Tehrani, ha trovato proprio nella casa più spiata d’Italia l’amore della sua vita, riuscendo a conquistarsi il cuore del bel Pierpaolo Pretelli.

Il Grande Fratello ha rappresentato anche una svolta professionale, infatti Giulia Salemi è passata quest’anno al timone di GF Vip Party, in cui commentava in compagnia di tanti ospiti le puntate del reality. Ciò che colpisce di Giulia è dunque anche la sua incredibile ironia e simpatia, che mette in pratica su video Tik Tok e Instagram. La sua bellezza è nota e decisamente fuori dal comune, ma ha fatto ricorso a qualche ritocchino estetico? Scopriamo la verità.

Qualche complesso e niente bisturi, la verità sulla bellezza di Giulia Salemi

La Salemi, come dicevamo, è una delle più belle influencer del momento, nonostante spesso si prenda poco sul serio e sia una donna molto ironica. Ma qualche dubbio sulla sua naturalezza è sorto ai tanti che la vedono in tv e sui social. Seno e naso rifatto? Giulia è fiera del suo essere rimasta così “come mamma l’ha fatta”.

Proprio a Fanpage ha infatti rivelato la fidanzata di Pretelli, di non essere mai ricorsa al bisturi né a ritocchini leggeri. Il suo seno sarebbe dunque naturale e, come lei stessa ha spiegato, è anche una sua “croce”. Un punto che non ama esteticamente perché porta il segno di una cicatrice, dovuta non ad un intervento di mastoplastica ma bensì ad una delicata operazione a cui si è dovuta sottoporre da bambina, a causa di un tumore.

La conduttrice è comunque una di noi, come tutti infatti ha qualche complesso estetico su cui però ha deciso di non intervenire: uno su tutti il naso. Nonostante all’apparenza non abbia nulla di così brutto, per lei rappresenta un punto debole. La Salemi però, è una vera maga del make-up. Da grande appassionata conosce il mondo del trucco e si diverte spesso anche a fare dei veri e propri tutorial di beauty, mostrando le sue abilità. Qui ad esempio potresti scoprire come copiare il suo make-up per zigomi alti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Il naso a questo punto non è più un problema, perché basta un tocco di sano contouring per correggere ogni difettuccio. Giulia è sempre in splendida forma, oltre che essere appassionata di moda. Le sue foto e i suoi outfit rimangono una fonte di ispirazione per tantissime ragazze che continuano a seguirla con affetto, maggior ragione ora che la famiglia si è allargata con il fidanzato e il piccolo figlio peloso Prince, diventando così “I Prelemi”.