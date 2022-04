Sono loro quattro le donne più irritabili di tutto lo zodiaco

Gli astri ci svelano quali sono i 4 segni zodiacali femminili delle donne più irritabili dello zodiaco. Fai parte della classifica?

L’appartenenza ad un segno zodiacale ci contraddistingue e ci regala pregi e difetti. Alcune donne hanno un temperamento molto impulsivo e una ira esplosiva il che le rende molto isteriche agli occhi degli altri.

Se fai parte di questa classifica sicuramente sei molto sensibile ai conflitti e vedi in lui il potenziale per liberare tutta la rabbia che covi dentro. Tu non provi neanche ad evitare una discussione perché solo il pensiero ti fa sentire una scarica di adrenalina. Avere autocontrollo e saper gestire la propria rabbia è molto importante ma allo stesso tempo qualunque mezzo ci aiuti a scaricarla è ben visto. Questo è il motivo per il quale queste donne pur sapendo di essere irritabili non intendono abbandonare questo titolo.

Le 4 donne più irritabili dello zodiaco

Sono le donne più rabbiose, vulcaniche ed aggressive che tu possa mai incontrare. Evita di entrare in conflitto con loro se non vuoi sentire un fuoco dentro.

1. La donna Ariete

La donna Ariete è impulsiva. Sembra in apparenza una donna calma e socievole in realtà lei è il tipico esempio di acqua cheta. Potrebbe sembrare perfino adorabile agli occhi di chi non la conosce al punto di aver avuto qualcosa da ridire con lei. In caso di conflitto la sua ira è spropositata. È in grado di perdere il controllo e destabilizzare completamente il suo interlocutore. Autoritaria e convinta di essere migliore di tutti, la donna Ariete se non ottiene quello che vuole se lo prende con la forza.

2. La donna Gemelli

Le donne del segno dei Gemelli sono solitamente solari e sensibili. Questa donna da molta importanza alla sua carriera e il sostegno del partner è fondamentale per farla stare bene. Nel caso in cui questa donna riceve critiche difficilmente le trova costruttive. In realtà la fanno impazzire di rabbia e diventare isterica.

Per la donna Gemelli, il fine giustifica i mezzi. Farà tutto quello che è necessario per arrivare al suo obiettivo, come si sol dire: “Morte tua vita mia”.

3. La Donna Leone

La donna che appartiene al segno del Leone è una donna alfa. Coraggiosa e prepotente non esita a tirare fuori artigli e ruggiti se necessario. Difficile contraddirla o farle cambiare una opinione, questa donna è testarda come un mulo. In ogni occasione questa donna dimostra di essere superiore a tutti. Per lei è fondamentale emergere, brillare, anche se questo vuol dire mettersi in mostra sbattendo pugni sui tavoli o alzando la voce rimproverando qualcuno come una vera e propria isterica. La donna Leone ama gli scandali.

4. La donna Capricorno

Infine anche la donna Capricorno si inserisce nella classifica delle donne più isteriche dello zodiaco. La donna Capricorno è l’anima delle discussioni. Spesso è proprio lei a scatenarle. E’ talmente esplosiva da essere temuta da molti. La donna Capricorno ha bisogno di avere sempre il controllo di tutto ed è assetata di potere. Guai a non prendere in considerazione la sua opinione, le genera frustrazioni che sfociano in isteria.

Queste sono le 4 donne che secondo gli astrologi soffrono di un trabocco di emozioni. Piuttosto che combatterle sarebbe meglio tentare di calmarle e parlare quando lo stato di agitazione è passato. Facilmente superano il limite per poi pentirsi amaramente.